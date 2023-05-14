Rizede köpeğe şiddet uygulayan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika
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Rizede köpeğe şiddet uygulayan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

Rizede köpeğe şiddet uygulayan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı

14.05.2023 16:27

Rizenin Pazar ilçesinde bir şahıs yerde yatan köpeği fırça ile sever gibi yapıp daha sonrasında acımasızca şiddet uyguladı. Polis şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Rize'nin Pazar ilçesinde bir şahıs yerde yatan köpeği fırça ile sever gibi yapıp daha sonrasında acımasızca şiddet uyguladı.

Olay, Pazar ilçesinde akşam saatlerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Ç. isimli şahıs yerde yatan bir köpeğin yanına yaklaşarak elinde bulunan temizlik süpürgesiyle ile sevmeye başladı. Biraz zaman geçtikten sonra şahıs bir anda köpeğe elindeki temizlik süpürgesiyle acımasızca vurmaya başladı. Neye uğradığını şaşıran köpek şiddetten kaçmaya çalışsa da şahıs uyguladığı şiddeti daha da arttırarak köpeğin kaçmasına izin vermedi. Daha sonrasında sopanın ucu kırılınca köpek kaçmaya başladı. Elindeki sopayla köpeği kovalamaya devam eden şahıs güvenlik kamerası açısından çıktı. Köpeği acımasızca döven şahıs bölgede bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Polis köpeğe şiddet gösteren şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına alındı. Şahıs Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilerek adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - RİZE

Kaynak: İHA
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Rize, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Rizede köpeğe şiddet uygulayan şahıs güvenlik kamerasına yakalandı - Son Dakika


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