Rizeli astronota ilgi giderek artıyor - Son Dakika

Rizeli astronota ilgi giderek artıyor

12.04.2021 09:49

Rizeli astronota ilgi giderek artıyor Rize'de sosyal medya ile gündeme gelen ve sonrasında haberlere konu olan astronot karakterini ilgi artıyor.

Rizeli astronota ilgi giderek artıyor

RİZE - Rize'de sosyal medya ile gündeme gelen ve sonrasında haberlere konu olan astronot karakterini ilgi artıyor.

Dünyaya 3. Göz olarak bakanların astronotlar olduğu için astronotu bir simge olarak çıkartan Filika Sanat ekibi, üzerine arıcılıkta kullanılan kıyafet, ayaklarına giydirdikleri Rize'ye özgü kıl çorap ve lastik ayakkabılardan oluşturdukları 'Astronot' ile videolar çekmeye başladı. Çektikleri videoları sosyal medya hesaplarından paylaşan ekip herkesin dikkatlerini üzerlerine çekmeyi başardı.

Dünyada yaşanan savaşlar, açlık ve sefalete tepki göstermek için çıktıkları yolda sosyal medyanın ardından haberlere de konu olan ekip şimdi ise hayranlarını ilçeleri Ardeşen'de ağırlamaya başladı. Sosyal medyada ve haberlerde astronotu görenler bu kez Rize'nin Ardeşen ilçesinde yaşadıkları yere gelerek onu ziyaret ediyor ve astronotla fotoğraf çektiriyor.

Astronotumuz insanlığa dargın

Sosyal medyada yayınladıkları ve astronotun babaannesinin kendisine 'Üzülma uşağum seneye gidersun' sözlerinin olduğu video ile yıldızları parlayan ekipten Mehmet Akif Sipahioğlu "Filika sanat olarak bir dergi çıkardık. Dergimizde bir astronotu kolunda atmaca ile dünyaya bakarken resmettik. Sonra bunu canlandıralım, aynı zamanda açlık ve savaşa dikkat çeksin istedik. Astronot dünyaya yukarıdan üçüncü bir göz olarak bakıyor. Bu yüzden biz de yaşadığımız olaylara üçüncü bir göz olarak bakmaya çalıştığımız için astronotu kullandık. Astronotumuz insanlığa dargın fakat biraz insani davranınca o da cana yakın bizi seviyor. Sadece insan olmanız gerekiyor. Babaannemiz ona 'seneye gidersin' demişti. Biz de hayallerini seneye erteleyen arkadaşlara selam ediyoruz" dedi.

Konuşamadı ama gördü

Rize merkezde yaşayan ve astronotu yaşadığı bölgede ziyarete giden Ömer Kaya isimli vatandaş, astronot konuşmadığı için kendisi ile sohbet edemese de birlikte tanıma fırsatı bulduğu için mutlu olduğunu dile getirerek "Buradan geçiyordum, arkadaşları da aşırı görmek istedim. Daha önce internette rastlamıştım. Hem güldüm hem de güldürürken düşündürdükleri için düşündüm. Verdikleri mesaj benim için çok önemli. Umarım insanlar için de önemli olur ve kendileri de faydalı olur. Hiçbir şekilde konuşmuyor ama tepki gösterdiği şeyler çok önemli, insanlık ve açlık" şeklinde konuştu.

Rizeli astronota ilgi giderek artıyor
Rizeli astronota ilgi giderek artıyor
Rizeli astronota ilgi giderek artıyor
Rizeli astronota ilgi giderek artıyor
Rizeli astronota ilgi giderek artıyor
Rizeli astronota ilgi giderek artıyor

Ardeşen, Medya, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Rizeli astronota ilgi giderek artıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere Rachid Ghezzal, Bayern'in yıldızı Thomas Müller'i sollamak üzere Borsa haftaya düşüşle başladı Borsa haftaya düşüşle başladı Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu Son Dakika: Türkiye genelinde işsiz sayısı şubat ayında 250 bin kişi artarak 4 milyon 236 bin kişi oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Oyuncu Hande Erçel ev halini paylaştı, pozlarından çok pahalı kıyafetleri gündem oldu Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü Bugün Bilim Kurulu, yarın Kabine! Milyonların gözü "dinlendirme" formülünün ele alınacağı bu toplantılarda Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı Ralli yarışları sonrası heyetle kavga eden Mustafa Üstündağ gözaltına alındı Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin Futbolcu Alpaslan Öztürk'ün eşi Ebru Şancı, sosyal medyada isyan etti: 2500 TL aidat ödediğimiz o güvenlikli site yönetimi istifa edin 6 yaşındaki çocuk, oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti 6 yaşındaki çocuk, oyuncakları ile oynarken hayatını kaybetti
Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu Elçin Sangu ve Yunus Özdiken mutluluk pozları verdi, kayınvalidenin koyduğu emojiler gündem oldu         
10:25
Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak Son Dakika! Ramazan'da iftar çadırlarına izin verilmeyecek, pide üretimi iftardan 1 saat önce sonlanacak         
10:10
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Cari denge 2,6 milyar dolar açık verdi         
10:00
RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, yıllar sonra anlattı: Hadise'nin klibine ceza verdik, daha fazla izlendi         
09:53
Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak? Bilim Kurulu toplantısı öncesinde Sağlık Bakanı Koca'ya soruldu: Ramazan'da ne olacak?         
08:58
Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı Oyuncu Serenay Sarıkaya, Haldun Demirhisar'la aşk yaşadığı iddiasını kesin bir dille yalanladı         
07:35
Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru Deniz Çoban, Cenk Tosun'un pozisyonuyla ilgili tartışmalara son noktayı koydu: VAR'ın devreye girmemesi doğru         
00:28
Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı Uyuşturucu taciri, gözünü kırpmadan polisi makineli silahla taradı         
22:49
Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı Malatya Valiliği, 'Belediyenin Almanya'ya gönderdiği 43 kişi dönmedi' iddialarına soruşturma başlattı         
20:12
Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı Cihangir'de bir kadını taciz edip boğazına bıçak dayayan sapık yakalandı         
19:43
Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti Yıkımı süren binada kızının çeyizini gören baba gözyaşlarına boğuldu, Bakan Kurum hemen müdahale etti         
19:00
Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük Çin'den koronavirüs aşısı itirafı: Koruyuculuk seviyeleri düşük         
17:20
İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı İstanbul'a gelen bir uçakta kavga çıktı, olay kameralara yansıdı         
17:09
"Anne" diye bağıran horoz kesilmekten son anda kurtuldu         
17:04
Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı Denetimde sevgilisine ceza yazıldığını düşünen genç kız, gözyaşlarını tutamadı         
15:31
Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı Kızının acısına dayanamadı! Cenazede baygınlık geçiren baba yürekleri dağladı         
14:57
Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü Otomobil yol kenarındaki menfeze çarptı: 3 ölü         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.04.2021 10:46:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Rizeli astronota ilgi giderek artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei