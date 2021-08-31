Rizeli balıkçılara hava muhalefeti engeli

Balık av sezonunun başladığı ilk gece Rizeli balıkçılar hava muhalefeti nedeniyle denize açılamadı

RİZE - 2021-2022 balık avı sezonu bu gece itibariyle açıldı. Geçen sezon umduğunu bulamayan Rizeli balıkçılar, bugün denizdeki hava şartlarının bozuk olmasından dolayı ilk gün denize çıkmasa da bu yıl ki av sezonunda istavrit ve hamsiden yana umutlu olduğunu dile getirdi.

Türkiye'de olduğu gibi Rize'de de av yasağı 1 Eylül itibariyle kalksa da, tüm hazırlıklarını tamamlamalarına rağmen Rizeli balıkçılar bu yıl sezonun ilk gününde hava şartlarının kötü olmasından dolayı denize çıkamayarak umutlarını yarına erteledi. Bir çok balıkçının ilk günde hava şartlarına bağlı nedenlerden ötürü 'Vira Bismillah' diyememesine rağmen sezondan umutlu olduklarını dile getirerek hamsi ve istavritin bu yıl bol olacağını ifade etti.

Atahan 53 isimli balıkçı teknesinin kaptanı Ahmet Tuhan, bu yıl da sezondan umutları olduğunu dile getirerek "Yeni sezon hayırlı uğurlu olsun. Kazasız belasız başlama dileğiyle. Her sene olduğu gibi bu sene de bir umutla başlayacağız inşallah. Palamut bu yıl az görünüyor. İstavrit geçen zamanlara göre daha iyi. Havalar biraz daha soğuyunca belki palamut çıkabilir. Bu akşam denize açılacağız ama hava koşulları pek uygun değil, o nedenle çıkıp bir dolaşacağız. Sadece çıkıp bir keşif yapacağız, fakat avcılığa bir müsaade olacağını bu gece sanmıyorum. Bu sene umudumuz hamsi ve istavritten yana, yıl hamsi ve istavrit yılı olacak gibi duruyor" dedi.

"Denizin işi belli olmaz"

Balık fiyatlarının denizin bolluğuna göre değişeceğini dile getiren kaptan Tuhan "Fiyatların durumu denizin ve havanın durumuna göre farklılık gösterecek. Balık bol olursa ucuz, az olursa pahalı olur. Bu iş biraz da denizin durumuna bakar. Dediğim gibi hamsiden yana umudumuz fazla. Geçtiğimiz yıl bol miktarda hamsi vardı ancak standart boyutlara ulaşmadığı için devletimiz yasaklamıştı. Bu yıl öyle olmayacağını umut ediyoruz ama dediğimiz gibi denizin işi belli olmaz" şeklinde konuştu.

"Yüce rabbimiz bol rızık verir"

Balıkçılık mesleğinden bir çok insanın ekmek yediğini hatırlatan Ali Kurt Eylül ayından balıktan yana umutlu olduklarını dile getirerek "2021-2022 sezonumuz açılıyor. Öncelikle herkese hayırlı uğurlu olsun. Aldığımız bilgilere göre Palamut şuan da normal yoğunlukta görünüyor. Umudumuz eylül ayının onundan itibaren elimizde bayağı balığın olması yönünde. İnşallah yüce rabbim bol bol verir. Rızkımız bol olur. Herkes çoluk çocuğuna ekmek götürecek. 24 saat ile 48 saat arasında değişen bir iş. Yorucu bir iş. Bu meslekten onca kişi ekmek yiyor. İnşallah her şey milletimizin gönlünce olur. Yüce rabbimiz bol rızık verir. İnsanlar çoluğuna çocuğuna ekmek götürür. Sezonumuzun istediğimiz gibi gitmesi dileğiyle. Korona hastalığına birebirdir. Balık yiyin sağlıklı kalın" ifadelerini kullandı.