Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması

Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması Balıkçılar 19 Mayıs kutlamalar kapsamında Türk bayraklarıyla süsledikleri teknelerle liman içerisinde tur attılar Rize'nin Ardeşen ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde sıra dışı etkinliklerle kutlanıyor.

Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması, System.String[]

Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması

Balıkçılar 19 Mayıs kutlamalar kapsamında Türk bayraklarıyla süsledikleri teknelerle liman içerisinde tur attılar

RİZE - Rize'nin Ardeşen ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ülke genelinde sıra dışı etkinliklerle kutlanıyor.

Resmi kutlamalar Korona virüs nedeniyle yapılamazken, Rize'nin Ardeşen ilçesinde balıkçılar teknelerle liman içerisinde tur attı. Ardeşen ilçesine bağlı Işıklı Köyü Limanı'nda denizci ve balıkçılar 19 Mayıs kutlamalar kapsamında Türk bayraklarıyla süsledikleri teknelerle liman içerisinde tur attılar. Balıkçılar tekneleriyle birlikte İzmir Marşı eşliğinde sahile yanaştılar.

19 Mayıs, Ardeşen, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.05.2020 11:18 Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Rizeli balıkçılardan 19 Mayıs kutlaması - Son Dakika

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