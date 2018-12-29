Rizeli Çobanın Türküleri Sosyal Medyada İlgi Gördü

Rizeli çoban Mete Saraç (19), küçükbaş hayvanlarını otlatırken söylediği türküler, diğer çoban arkadaşları tarafından kayda alındı. Çobanın seslendirdiği türküler paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü, binlerce kişi tarafından dinlendi. Ardeşen
ilçesine bağlı Ortaalan köyünde yaşayan ve yaz aylarını küçükbaş hayvanları ile Çiçekli
yaylasında geçiren Mete Saraç, hayvanlarını otlatırken söylediği türküler, diğer çoban arkadaşları tarafından kayda alındı. Genç
çobanın en son seslendirdiği 'Issız kaldı virane dağlarım' türküsü sosyal medyada paylaşıldı. Çobanın seslendirdiği türkü paylaşıldığı sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü, binlerce kişi tarafından dinlendi. Gününü sürüsü ile geçiren, otlatan, bakımlarını yapan Mete Saraç'ın koyunları ile kurduğu yakın bağda ilgi çekiyor.
'MEŞHUR OLMAK İÇİN DEĞİL,ZATEN YAPTIĞIM ŞEY'
Küçük yaştan itibaren çobanlık yaptığını anlatan Mete Saraç, söylediği türküyü beğenenlere teşekkür etti. Saraç, İnsanlar benim söylediğim türküyü beğenmiş, paylaşmış. Bu beni mutlu etti. Ben meşhur olmak için değil zaten yaptığım şey. Küçük yaşlardan itibaren çobanlık yapıyorum. Hayvanları seviyorum. Onlara bakmak, yedirmek, korumak benim işim. Bu iş bize dedelerimizden yadigar kaldı. Unutulmaya yüz tutmuş bir mesleği devam ettirmeye çalışıyoruz. Zor görünse de biz karda kışta sıcakta hep sürümüzün başındayız. Ben keçilerime, koyunlarımla şarkı söylemeye devam edeceğim. Amacım çobanlığa devam etmek dedi. Sabah
7'den itibaren sürüsü ile ilgilendiğini söyleyen Mete Saraç, Kahvaltımızı yapar, sürümüzü meraya salarız. Onlar beslenirken bende onlara şarkı söylüyorum. Keçilerin aşkıyla onların verdiği heyecan ve ahenkle türküler söylüyorum. Keçiler koyunlar aynı insan gibidir. Beni içgüdüleri ile anlıyorlar. Sahiplerine çok bağlıdırlar diye konuştu.