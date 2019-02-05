Rizeli, Dairesi ile Bakkal Arasına Teleferik Hattı Kurdu

RİZE'de oturduğu binanın 5'inci katı ile binaya ulaşan dik rampayı inip çıkarak bakkala gidip gelmek zorunda kalan Gökhan Gökdemir (28) yaşadığı zorluğa sıra dışı bir yöntemle çözüm buldu.

RİZE'de oturduğu binanın 5'inci katı ile binaya ulaşan dik rampayı inip çıkarak bakkala gidip gelmek zorunda kalan Gökhan Gökdemir (28) yaşadığı zorluğa sıra dışı bir yöntemle çözüm buldu. Dairesi ile bakkal arasına 200 metrelik ip hattı kuran Gökdemir, makaralı sisteme bağladığı sepet yardımıyla siparişleri eve çekiyor.



Gülbahar Mahallesi'nde bir binanın 5'inci katındaki dairede oturan motosikletli kurye Gökhan Gökdemir, merdivenler ile binaya ulaşan dik rampayı inip çıkarak bakkala gidip gelmek zorunda kalınca çözüm yolu aradı. Dairesi ile bakkal bitişiğindeki aydınlatma direği arasına 200 metre uzunluğunda ip hattı kuran Gökhan Gökdemir, makaralı sepet yaptı. Sepeti ip hattı üzerinden kaydırarak gönderen Gökdemir, bakkal işletmecisine telefonla verdiği siparişleri evine çekmeye başladı. Gökdemir, bu yöntemle 5 kat merdiven ve binaya giden dik yokuşu inip çıkmaktan kurtuldu.



Bina merdivenleri ve dik yokuşu inip çıkmaya üşendiği için böyle bir yöntem kurduğunu anlatan Gökhan Gökdemir, Evime ulaşmak için dik bir rampa çıktıktan sonra 5 katlı bir merdiven çıkıyordum. Bakkala gidip gelmek zordu. Buna bir çözüm aradım. Çıkıp inmeye üşenince 200 metrelik bir ip hattı kurdum. Bakkalı arıyorum, ekmek, çekirdek artık ihtiyacım ne ise sepete koyuyor bende çekiyorum. Çok rahat oluyorö dedi.



Bakkal işletmecisi Muhammet Peçe de uygulamanın güzel olduğunu belirterek Biraz ilginç olmuş ama güzel bir fikir. Müşterimize yardımcı olmaya çalıyoruzö diye konuştu.



İp hattını gören Hamza Çavuşoğlu ise İlginç bir yöntem olmuş. Gördüğümüzde çok şaşırdık. Bu evi ile bakkal arası çok dik. Bu dik yokuş inilip çıkılmaz. Doğru bir yöntem bulmuş. Kendisini tebrik ediyorumö ifadelerini kullandı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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