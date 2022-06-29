Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu hayatını kaybetti

Rizeli emekli imam Necati Hutoğlu, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle Rize Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hutanoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Hutoğlu'nun cenazesi, 1 Temmuz Cuma günü Şeyh Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Güneysu ilçesindeki aile kabristanlığına defnedileceği öğrenildi.
Uzun yıllar Çay TV'de program yapan ve dini soruları yanıtlayan Hutoğlu, bölgede "Necati Hoca" olarak tanınıyordu.
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