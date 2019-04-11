Rizeli Gencin Keçi ile Ekmek Kavgası Sosyal Medyada İlgi Çekti

Rizeli gencin keçi ile ekmek kavgası sosyal medyada ilgi çektiRİZE - Rizeli bir gencin keçisi ile yaptığı ekmek kavgası görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

Rizeli gencin keçi ile ekmek kavgası sosyal medyada ilgi çekti



RİZE - Rizeli bir gencin keçisi ile yaptığı ekmek kavgası görüntüleri sosyal medyada ilgi çekti.

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan, asıl mesleği dış cephe ustası olan 28 yaşındaki Ahmet Suiçmez, köyde beslediği keçileri ile çektiği video sosyal medyada ilgiyle karşılandı. Suiçmez keçilerinin yanında ekmek arası yemeğini yerken, bir keçi de Suiçmez'in ekmeğinden yemeye çalıştı. Keçi ile güldüren ekmek kavgası görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşan Suiçmez keçilerini çok sevdiğini ve onları arkadaşı gibi gördüğünü söyledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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Rizeli Gencin Keçi ile Ekmek Kavgası Sosyal Medyada İlgi Çekti

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