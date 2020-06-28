Rizeli gençler kendi Survivor'ını çekti - Son Dakika

Rizeli gençler kendi Survivor'ını çekti

Rize'de bir grup gencin çektiği Survivor parodisi 'Uruspavivor' gerçeğini aratmıyor.

Rize'de bir grup gencin çektiği Survivor parodisi 'Uruspavivor' gerçeğini aratmıyor.

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Rize merkeze bağlı Muradiye beldesinde yaşayan bir grup genç, dere kenarında vakit geçirdikleri sırada can sıkıntısından bir video çekti. Survivor'ı konu alan videoyu sosyal medyada paylaşan gençler bir anda izlenme rekorları kırdı. İzlenme sayısından güç alan gençler bu kez organize oldu, parkurunu kurdu ve Rizeli usulü bir Survivor çekti. Gençler ismini ise yaşadıkları Muradiye Beldesi'nin eski ismi olan Uruspa'dan esinlenerek Uruspavivor koydu. İlk etapta videoda yer alacak kimseyi bulamayan gençler, zor şartlarda çektikleri bölümün yayınlanmasıyla bir anda ilgi odağı oldu. İlk bölümün sonunda başkaları da videoya dahil olmak istese de gençler yola çıktığı ekipten vazgeçmeyerek çektikleri parodinin 3. bölümünü 'Uruspavivor' ismi altında paylaştı.


Yarışmadaki grupların isimleri dikkat çekiyor


Senaryosunu Ethem Sakal'ın, kurgusunu ise Murathan Sarımehmet isimli gencin üstlendiği Uruspavivor'da belde gençlerinden 11 kişi rol aldı. 'Mısır koçanı' anlamına gelen 'Kutinibaşlar' ve 'orak' olarak bilinen 'Tahrabaşlar' olarak iki gruba ayrılan grupta bir de sunucu yer alıyor. Gençlerin Rize ağzı ile konuşması ve hazırlanan replikleri herkesi gülmekten kırıp geçiriyor.


Parodi dizisinin fikir babası olan Murathan Sarımehmet mangal için geldikleri bölgeden böyle bir proje çıktığını dile getirerek, "Arkadaşlarla buraya geldik, dedik ki 'mangal edelim', zaten doğa da güzel. Ethem'e dedim ki 'zaten şortlayız, gel de bir Survivor parodisi yapalım.' Biz bunu yaptık, montajladık, attık internete bir anda insanlar bunun devamı gelsin dedi. Devamı gelsin, biz burada başladık bunun çekimlerine. Sağ olsun belediye başkanı ve muhtarımız bize hemen desteklerini sundular" ifadelerini kullandı.


"İlk bölümden sonra olumlu tepkiler aldık"


Uruspavivor'ın hem senaryo yazarı hem de oyuncularından olan Ethem Sakal ise, internette yayınladıkları parodilerin keyifle izlendiğini ve ilk bölümden sonra aralarına katılmak isteyen birçok insan olduğunu dile getirdi. Sakal "Ana fikir Murathan'dan çıktı. Bana dedi ki 'Sen bunun senaryosunu yazar mısın?' Ben de yazdım 1 bölüm çektik. 1 bölümden sonra olumlu tepkiler aldık. Tepkileri aldıktan sonra biz daha da şevkle çalışmaya başladık. İlk zamanlar oyuncu bulamıyorduk ama sonra daha fazla arkadaş bize katılmak istedi. Senaryo ve kurgu belli olduğu için bu şekilde devam etmek zorunda kaldık" dedi.


"Survivor'a başvurduk bizi almadılar biz de kendimiz çektik"


Yıllarca Survivor'a başvuru yaptıklarını ama bir türlü seçilmediklerini ifade eden Sakal, "Biz yıllarca Survivor'a başvuru yaptık. Bizi almadılar. Biz de kendi Survivor'umuzu kendimiz kuralım dedik. Buradan Acun'a sesleniyorum. Bizi al seneye reyting rekorlarını kır. Rizelinin olmadığı program; program değildir. Buralar karışacak dedim, hakikaten buralar karıştı" şeklinde konuştu.


Pandemi sürecinde başlattıkları projenin hayata geçmesiyle çok olumlu tepkiler aldıklarını sözlerine ekleyen Sakal, "Halkımızdan aldığımız tepkiler çok hoşumuza gidiyor. Bu durum bizi daha da şevkle çalışmaya itiyor. Yaptığımız projeden çok memnunuz. Pandemi sürecinde Rize'ye geldim, insanlar morali bozuk bir şekilde evde oturacağına bir şeyler yapalım, hem de gençlerimizi toplayalım diye düşündüm. Hem onlar eğlensin hem evlerindeki insanları da eğlendirelim diye bir parodi çekelim dedik gayet başarılı olduğumuzu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


Çekilen parodi dizisinde siyahi 'Jemba' isimli karakterin babası Kasım Mert ise oğlu ile gurur duyduğunu dile getirerek, "Benim oğlum da oynuyor bu parodide. Oğlum siyahiyi oynuyor. Genç kardeşlerimizin her zaman yanındayım. Beldemizi tanıtıyorlar. Bu da benim çok hoşuma gidiyor" dedi. - RİZE

Muradiye, Genç, Rize, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 09:44 Kaynak: İHA

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