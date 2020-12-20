Rizeli gençlerden madde bağımlılığına karşı kısa film - Son Dakika

Rizeli gençlerden madde bağımlılığına karşı kısa film

20.12.2020 10:40

Rizeli gençlerden madde bağımlılığına karşı kısa film Madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak için kısa film çekerek herkesin beğenisini kazandılar Rizeli gençler madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak için kısa film çekerek herkesin beğenisini kazandı.

Rizeli gençlerden madde bağımlılığına karşı kısa film

Madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak için kısa film çekerek herkesin beğenisini kazandılar

RİZE - Rizeli gençler madde bağımlılığına karşı farkındalık oluşturmak için kısa film çekerek herkesin beğenisini kazandı.

Rize'de bir grup genç bir araya gelerek uyuşturucu madde bağımlılığına dikkat çekmek için 'Farkına var' isimli bir kısa film çekerek sosyal medyada paylaştı. Profesyonel filmleri aratmayan yapıtın yönetmenliğini Hasan Güzel isimli genç yaptı. Güzel'in kendisinin de rol aldığı filmde Yasin Büyük, Fatih Demir, Hasan Güzel, Gökhan Konya, Ülkü Kandemir, Filiz Mengi, Bilgin Beşikçi, Zafer Dilsiz ve Emre Satıcı isimli gençler de rol aldı. Oyuncular rolleriyle herkesin beğenisini kazanırken sosyal medyada 'farkına var- uyuşturucu madde bağımlılığı Kısa Film' ismi ile yayınlanan film sosyal medyada kısa sürede büyük beğeni topladı.

Sosyal medyada farkındalık oluşturmak için paylaştıkları kısa filmin toplamda 1 ay sürdüğünü dile getiren filmin yönetmeni ve oyuncusu Hasan Güzel "Madde bağımlılığı hakkında farkındalık oluşturmak için bir kısa film yaptık. Sosyal platformlardan yayınladık ve güzel de izlendi. Amacımız gençleri uyuşturucuya değil de böyle aktivitelere yönlendirmek, tiyatro, sinema, müzik platformlarına çekmek. Çekimler 3 gün sürdü ama senaryo çalışmaları, toplantılar falan toplamda 1 ay sürdü. Bende dahil olmak üzere herkes amatör. Amatörce bir film yaptık ama güzel olduğuna inanıyoruz" dedi.

Kısa filmi çekerken gece yarılarına kadar sokakta kalmak zorunda kaldıklarını dile getiren Güzel "Biz bunu çekerken gece soğukta, üşüyerek çektik. Gece 3-4'e kadar sürdü çekimler. Bunu bitiririm ve güzel de bir şey çıkar ortaya diye düşündüm. Yaptığımız kısa filmi izlerken de baştan sona arkadaşların verdiği emek nedeniyle duygulandım" ifadelerini kullandı.

Filmi izleyenlerin tepkilerinin kendisini mutlu ettiğini sözlerine ekleyen Güzel "Sosyal medyadan olsun, eş dost akrabalar olsun bize geri dönüşler de çok güzeldi, çok hoşumuza gitti. Gözü dolan, ağlayanda oldu bizi eleştiren de oldu. Adı üstünde amatör bir filmdi ve biz güzel bir şey çıkardığımıza inanıyoruz" diye konuştu.

Çalışmalarının bununla sınırlı kalmayacağını ifade eden Güzel, bir sonraki çalışmalarının kadına şiddet ve çocuk istismarı konularının olacağını dile getirerek "Bundan sonra ki yeni konumuz kadına şiddet ve çocuk istismarı ile alakalı olacak. O konunun üzerine düşeceğiz. Kısaca toplumda istemediğimiz ne varsa biz bunları farkındalık amacıyla kısa film olarak çekeceğiz ve gündeme getireceğiz" şeklinde konuştu.

Sosyal medyanın kullanımının olumlu yönde gelişmesi noktasında çağrıda bulunan Güzel "Biz burada iyi şeyler nasıl kullanılır onu göstermek istiyoruz. Sosyal medya tutup da kendine bir şeyler çekip paylaşmaktan ibaret değil. Sosyal medyayı kullanarak faydalı olabiliyor muyuz? Sosyal medyanın iyi bir gücü var ama onu kullanmasını biliyorsak" dedi.

Rizeli gençlerden madde bağımlılığına karşı kısa film
Rizeli gençlerden madde bağımlılığına karşı kısa film
Rizeli gençlerden madde bağımlılığına karşı kısa film
Rizeli gençlerden madde bağımlılığına karşı kısa film
Rizeli gençlerden madde bağımlılığına karşı kısa film
Rizeli gençlerden madde bağımlılığına karşı kısa film

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Rizeli gençlerden madde bağımlılığına karşı kısa film - Son Dakika


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