Rizeli gençlerin 'Survivor' parkuru yakıldı - Son Dakika

Rizeli gençlerin 'Survivor' parkuru yakıldı

Rizeli gençlerin 'Survivor' parkuru yakıldıRİZE'de, bir grup gencin 'Survivor' yarışmasından esinlenerek hazırladığı parkurdaki ahşap ekipmanlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı.

Rizeli gençlerin 'Survivor' parkuru yakıldı

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RİZE'de, bir grup gencin 'Survivor' yarışmasından esinlenerek hazırladığı parkurdaki ahşap ekipmanlar, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldı. Şikayet üzerine olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Merkeze bağlı Muradiye Beldesinde bir araya gelen gençler, beldenin eski adı 'Uruspa'dan yola çıkarak, 'Uruspasurvivor' adını verdikleri yarışmalar düzenliyor. Beldenin değişik yerlerinde parkurlar oluşturan gençler, otomobil lastiklerinin içinden atlıyor, birincilik için engelleri aşmaya çalışıyor. Dün sabah tekrar parkura giden gençler ahşap ekipmanların yakıldığını görünce büyük şok yaşadı. Gençlerin yarışmalarda kullandığı ahşap ekipmanların, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce yakıldığı belirlenirken, şikayet üzerine soruşturma başlatıldı.

Yarışmayı organize eden Murathan Sarımehmet, "Biz gençlerin eğlenip, hoş vakit geçirmesi ve kötü alışkanlıklarda uzak durması için böyle bir yarışma düzenledik. Yarıışmalarımızı kaydedip sosyal medya hesaplarımızda paylaşıyoruz. Kısa sürede çok büyük kitle edindik. Lastikler ve tahtalardan oluşturduğumuz parkurda bir gün önce yarıştık. Ertesi gün geldiğimizde bu manzara ile karşılaştık. Bütün malzemeler yakılmıştı. Merak ettiğimiz kim niye bu malzemlerimizi yaktı. Biz kimseyi rahatsız etmeden burada eğleniyorduk. Bu bizi engelleyeme biz daha güzel parkur kurup kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi

BELDE HALKI ÜZGÜN

Gençlerin yarışmasını ilgi ile takip eden belde, parkurun yakılma haberini aldıklarında çok üzüldüklerini ifade etti. Beldede çay ocağı işletmecisi Aydoğan Yıldırım, "Bölgemizin tanıtımı için çok güzel bir şey oldu. Bizde bölge insanı olarak yakından takip ediyorum. Başlarına gelenleri duyduk çok üzüldüm. Bunu yapanları esefle kınıyorum. Daha güzel bir parkurla geri döneceklerini düşünüyorum" diye konuştu.

GENÇLERİMİZİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ?

Gençlerin yaptığı ve beldenin tanıtımına katkı sağlayan projelere her zaman destek vereceğini dile getiren Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı da "Gençleriniz pandemi sürecinde çok güzel bir fikir ortaya koydu. Yaptıkları proje kısa sürede çok beğeni kazandı. Bölge tanıtımız için çok faydalı oldu. Ancak böyle bir durumla karşı karşıya kalan gençlerimize elimizden gelen maddi manevi desteği vermeye devam edeceğiz. " diye ifade etti.

Muradiye, Rize, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.07.2020 13:34 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Rizeli gençlerin 'Survivor' parkuru yakıldı - Son Dakika
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