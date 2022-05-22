Rizeli iki kuzen tahta arabayla trafikte çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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Rizeli iki kuzen tahta arabayla trafikte çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı

22.05.2022 14:35

Rize'de, kamyonetin arkasına iple bağlanarak trafikte kullanılan tahta arabaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Rize'de, kamyonetin arkasına iple bağlanarak trafikte kullanılan tahta arabaya ilişkin görüntüler, sosyal medyada ilgi gördü.

Ardeşen ilçesine bağlı Tunca beldesinde yaşayan Hamit Emrah Gül ile Formulaz Derneği Başkanı olan kuzeni Murat Gül, bölgede her yıl geleneksel olarak düzenlenen "Formulaz Tahta Araba Şenliği" için yaptıkları tahta arabayı, bir kamyonetin arkasına bağladı.

Kamyonet ve arkasındaki tahta arabayla trafiğe çıkan kuzenler, Cumhuriyet Caddesi'nde tur attı. Hamit Emrah ve Murat Gül, trafik polislerinin uyarısı üzerine yolculuğunu sonlandırdı.

Kuzenler, çektikleri görüntüyü sosyal medya hesaplarından paylaştı. Görüntü, kısa sürede ilgi gördü.

Hamit Emrah Gül, AA muhabirine, kuzeni Murat Gül ile İstanbul'da 25-29 Mayıs'ta yapılacak "Rize Günleri"ne gitmeden önce Formulaz tahta arabayı yeniden tanıtmak için akıllarına böyle bir fikir geldiğini söyledi.

Tahta arabayı kamyonetin arkasına bağladıklarını belirten Gül, "İlçe merkezinde 4 kilometre boyunca sürdük. O sırada trafik polisi geldi. Bizleri uyardı. Biz de espri olsun diye 'Ehliyetimiz ve ruhsatımız var.' dedik. İstanbul'a gitmeden önce farklılık olsun diye 'Tahta arabayla yola çıktık, geliyoruz.' demek istedik." diye konuştu.

Gül, bu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştıklarını belirterek, "Birçok kişi bu görüntüleri alıp paylaştı. Bu kadar ilgi görmesini beklemiyorduk. Rize'mizi, ilçemizi ve beldemizi tanıtmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Rizeli iki kuzen tahta arabayla trafikte çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı
Rizeli iki kuzen tahta arabayla trafikte çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı
Rizeli iki kuzen tahta arabayla trafikte çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı
Rizeli iki kuzen tahta arabayla trafikte çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Murat Gül, Hisarcık, Otomobil, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Rizeli iki kuzen tahta arabayla trafikte çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Rizeli iki kuzen tahta arabayla trafikte çektikleri görüntüyü sosyal medyada paylaştı - Son Dakika
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