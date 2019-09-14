Rizeli iş insanı, Ukrayna'da her eve giren Türk markası oluşturmayı başardı

Sonat KEREM, Kiev, (DHA) ? Ukrayna'da perakende küp şeker sektöründe küçük bir imalathane ile yola çıkan Türk iş insanı Necmi Doğan, bugün 200'e yakın çalışanı ile on binlerce noktaya şeker gönderiyor.

Türkiye'den 23 yıl önce Ukrayna'ya giden Rizeli iş insanı Necmi Doğan (64), orada bir başarı öyküsüne imza attı. Perakende küp şeker sektöründe küçük bir tesisle yola çıkan Doğan, bugün ATA Şeker adlı markası ile ülkede pazar lideri konumunda.

UKRAYNA MACERASI 1996'DA BAŞLADI

Küçük yaşlarda çalışmaya başladığını söyleyen iş insanı Doğan, birçok sektördeki tecrübesinin ardından, farklı bir ülkede iş yapmak için araştırmalara başladığını söyledi.

'Herkesin gittiği yerlere gitmek yerine daha az bilinen ülkelere ve coğrafyalara açılmak gerektiğini düşündüm' diyen iş insanı, Ukrayna'nın yatırım için çok cazip bir ülke olduğuna karar vererek 1996'da Ukrayna'ya adım attığını söyledi.

6 ÇALIŞAN İLE BAŞLADI, BUGÜN 200'E YAKIN KİŞİ ÇALIŞIYOR

1996'da bir arkadaşı ile geldiği Ukrayna'da önce restoran açmayı planladığını söyleyen Doğan, daha sonra 1998 yılında Kiev'de 500 metrekarelik bir tesis ve 5-6 çalışan ile küp şeker sektörüne girdiğini söyledi. Bugün ise Kiev'de 4 bin metrekareden büyük fabrikasında, çoğu Ukraynalı 200'e yakın kişi çalışıyor. Küp ve paket şeker çeşitleri Ukrayna'nın her köşesinde yaklaşık 30 bin noktaya dağıtılan Doğan, 'Bizim başarımızın sırrı, ilk olmamız ve işimize dört elle sarılmamız. Bugün ülkedeki tüm süpermarketlere satış yapıyoruz' dedi.

'TÜRK OLDUĞUM İÇİN HİÇ SIKINTI YAŞAMADIM'

Ukrayna'da iş yapmaya başladığı yıllarda birçok zorluğa göğüs germek zorunda kaldığını belirten iş insanı, o dönemde yaşadıklarını şöyle anlattı

'Uçaktan indiğimiz zaman bizi videoya alıyorlardı. Kendimizi casus gibi hissediyorduk. Böyle bir ortamda buralara geldik. O zamanlar mafya da vardı. Şekerlerimi kendim taşıyarak, trene binip başka şehirlere iş seyahatine çıkardım. Bütün pazarları gezerdim. Ama Ukrayna 2000'li yıllardan itibaren çok hızlı bir değişime uğradı.'

'GELİŞEN UKRAYNA ' TÜRKİYE İLİŞKİLERİ BİZİ DE RAHATLATIYOR?

Ukrayna'da Türk olması nedeniyle hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadığını söyleyen Doğan, 'Ukrayna ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her geçen gün iyiye gitmesi bizi burada rahatlatıyor. Türk olduğumuz için herhangi bir sorunla karşılaşmıyoruz. Ayrımcılık yok. Bize Avrupa'da olduğu gibi başka gözle bakmıyorlar' diye konuştu.

Ukrayna'nın ardından Nijerya ve Gana'da da girişimleri olan Doğan, şeker sektöründe dünya markası olmayı hedefliyor.