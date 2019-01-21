Rizeli Kadınlar Çevre İçin Bez Çanta Dikiyor

Rize
'nin İyidere
ilçesindeki kadınlar, ülke genelinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında bezden alışveriş çantaları dikiyor.
İyidere Kaymakamlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan
tarafından başlatılan projeye katkı amacıyla naylon poşetlerin yerine doğa dostu bez çantaların kullanılması için proje başlattı.
Proje kapsamında İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürülüğünde bir araya gelen kadınlar, bezden alışveriş çantaları dikmeye başladı.
İyidere Kaymakamı Orhan Altun
, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede bundan sonra poşet yerine Halk Eğitim Müdürlüğünde kadınların ürettiği bez çantaların kullanılacağını söyledi.
Üretilen bez çantaları marketlere dağıtacaklarını belirten Altun, "Onun dışında vatandaşlarımız Halk Eğitim Müdürlüğümüze gelerek bu bez çantalardan alabilir. Biz hem erkeklere hemde kadınlarımıza yönelik bu bez çantalar yaptık. Bu bez çantalar tamamen sıfır atık içeriyor." dedi.
Altun, hedeflerinin ilçe nüfusu kadar bez çanta yapmak olduğunu vurgulayarak, "Şu an daha yeni başladık. Yaklaşık 300 çanta yaptık. 10 bin bez çanta üretip bunları vatandaşlarımıza vermek istiyoruz. Vatandaşlarımızın Alışverişe bunlarla gitmelerini istiyoruz." diye konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı güzel projeye ilçe olarak destek vermek istediklerini vurgulayan Altun, çalışmalarının diğer ilçelere de örnek olmasını temenni etti.
Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bülent Akbulut ise müdürlük olarak ilçede vatandaşları destekleyecek faaliyetler yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:
"İyidereli kadınlarımız bize gelerek 'Kendi alışveriş çantamızı kendimiz dikmek istiyoruz.' dediler. Kaymakamlığımızın destekleriyle beraber bu faaliyete başladık. Şu anda Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde isteyen kadınlarımız kendi çantalarını kendileri dikiyor. Dikemeyen vatandaşlarımıza da bu çantalardan temin ediyoruz."