Rizeli kemençe ustasından Koronavirüs'e türkü - Son Dakika
Son Dakika Genel Rizeli kemençe ustasından Koronavirüs'e türkü - Son Dakika

Rizeli kemençe ustasından Koronavirüs'e türkü

6 saat önce

Rizeli kemençe ustasından Koronavirüs'e türkü Kemençe ustası Alihan Civelek: "Koronavirüs'ten gerilen insanımızı yumuşatmak istedim Rizeli genç kemençe ustası Alihan Civelek koronavirüse yazdığı türkü ile sosyal medyayı salladı.

Rizeli kemençe ustasından Koronavirüs'e türkü

Kemençe ustası Alihan Civelek:

"Koronavirüs'ten gerilen insanımızı yumuşatmak istedim

RİZE - Rizeli genç kemençe ustası Alihan Civelek koronavirüse yazdığı türkü ile sosyal medyayı salladı.

Rizeli genç kemençe ustası Alihan Civelek, Çin'de ortaya çıkan ve yüzlerce kişinin ölümüne neden olan Koronavirüs'ün Türkiye'de de görülmesinin ardından, hastalığa dikkat çekmek için bir türkü yazdı. Civelek 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet meydanında da yazdığı türküyü çalarak söyleyerek sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşılan türkü sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken Civelek "Dünyada bir koronavirüs gerçeği var. Herkes çok gergin. Bende bu gerginliği yumuşatmak adına bir türkü yazdım, çaldım ve söyledim. Herkesten de ilgi gördü" ifadelerini kullandı.

Civelek sosyal paylaşım sitelerinde defalarca paylaşılan türkü de şu sözlere yer verdi;

Koronanın adını/ Hiç sevmedim tadını/ Uzak dur gavur bizden/ Almadım muradımı

Sevdamı alacağım/ Horon oynayacağım/ Korona var diyorlar/ Elini tutacağım

Horon ele ele olur/ Sevda dil ile olur/ Uzak dur ula bizden/ Dünya sana dar olur

Rizelinin huyudur/ Hep çatar sağa sola/ Allah'ından bulacaksın/ Çin menşeili korona

Rizeli kemençe ustasından Koronavirüs'e türkü

Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, Rize, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:11 Kaynak: İHA
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