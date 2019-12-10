Son Dakika Haberleri: Rizeli muhtarlardan vatandaşlara ikametgah çağrısı
Son Dakika Güncel Rizeli muhtarlardan vatandaşlara ikametgah çağrısı - Son Dakika

Rizeli muhtarlardan vatandaşlara ikametgah çağrısı

6 saat önce

Rizeli muhtarlar, Rize'de yaşayıp ikametgahları köylerde olan vatandaşları uyardı.

Rizeli muhtarlardan vatandaşlara ikametgah çağrısı, System.String[]

Rizeli muhtarlar, Rize'de yaşayıp ikametgahları köylerde olan vatandaşları uyardı. Muhtarlar Vatandaşların ikametgahlarını oturdukları adreslere almalarını istedi.


Merkez Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Kaya, Rize Kalesi'nde düzenledikleri basın toplantısında, Rize'de oturan vatandaşların ikametgahlarını oturdukları yere taşımalarını istediklerini belitti. Vatandaşların birçoğunun hizmet aldığı yerdeki adreslerde oturmadığını ifade eden Kaya, "Bunu kendimiz kazanalım diye istiyoruz. Bazı vatandaşlarımız biz köyde iki veya üç ay kalıyoruz oranın da hizmet almasını istiyoruz diyebilir. Biz adresinizi köyden Rize merkeze taşıyın demiyoruz. Eğer oturdukları yerden ikametgahlarını başka bir ile veya köye taşımışsalar hizmet aldıkları yere almalarını istiyoruz. Şehrimizde oturduğu halde resmi ikameti olmayan vatandaşlarımızın 31 Aralık 2019 tarihine kadar ikametini taşımaları gerekir. Buda bizim hizmet kalitemizi artıracağı gibi büyük bir sorumluluğu da yerine getirmiş olacak" diye konuştu. - RİZE

İrfan Kaya, Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 08:20 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kış ayında iç ısıtan görüntü: İhtiyaç sahipleri için elektrik direğine takım elbise astı
Antalya'da kırmızı alarm verilmesinin ardından şimdi de tüm izinler iptal edildi Antalya'da sağanak yağışa karşı tencere tepsili önlem 4.6 büyüklüğündeki deprem Balıkesir'i sokağa döktü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 02:56:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rizeli muhtarlardan vatandaşlara ikametgah çağrısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]