Rizeli'nin kuzine aşkı hiç bitmiyor

Bir Rizeli'nin olmazsa olmazı olan kuzinelerin yerini değil soba doğalgaz bile dolduramıyor.



Rizeliler için köylerin vazgeçilmezi olan kuzineler Rize merkez ve bazı ilçelerde doğalgazın olması rağmen rağbet görmeye devam ediyor. Rizeliler evlerinin balkonuna, çatı katlarına kuzine kurarak yemeklerini yaparken, kuzine şehir ve ülke dışından da büyük ilgi görüyor.



Rize'de yıllardır kuzine ustalığı yapan ve Japonya'ya bile kuzine siparişi alıp gönderdiğini dile getiren Ergün Kazmaz, kuzine sobalara olan ilginin arttığını söyledi. Kazmaz "Japonya'ya bile kuzine gönderdim. Adamlar çok memnun, kullanıyorlar. Fırınını kullanıyor, ateşini kullanıyor, ısınıyor. Bir kuzineden hem ısınıyorsun, hem ekmeğini yapıyorsun, hem yemeğini pişiriyorsun, hem üzerinde su ısıtıyorsun. Çeşit bol. Doğalgaz farklı bir şey, onu çıkartandan, gönderenden, yapandan Allah razı olsun. Ama kuzinenin yeri başka" şeklinde konuştu.



"Nostalji olsun diye kuzine kuran var"



Baba mesleği olan kuzineciliği 50 yıldır devam ettiren Osman Karali ise "Bizim sezonumuz kışa girerken, bir de yaz başlangıcı. İnsanlar kuzineye rağbet gösteriyor. Ekmeğini pişiriyor, fırında patates pişirir, diğer sobalara nazaran daha kullanışlıdır. Ben kendi evime de yapmışım, evimizin hemen yanında bir oda yaptım, orada lahanamız, mısır ekmeğimiz, reçeli falan hep orada yaparız. Biz Rizeli olarak kuzineye alışmışız. Adam 5 katlı binada, doğalgazı da var ama kuzinesini kurmuş, nostalji olarak yakıyor" ifadelerini kullandı.



"Rize'den Almanya'ya kuzine götürdü"



Almanya'dan Rize'ye gelerek kuzine satın alan tanıdıkları olduğunu dile getiren Turan Balcı isimli vatandaş ise "Rize'de kuzinesi meşhurdur. Evde ekmek yaparız onda, Rize'nin meşhur karalahanasını yaparız üzerinde, mısır ekmeği yaparız. Aslında köylerde kullanıyoruz ama merkezde de doğalgaz da olsa çatıda böyle bir kuzinemiz bulunur. Rizeli için bir vazgeçilmezdir kuzine. Almanya'ya bile buradan gelip alıp giden var. Almanya'da doğalgaz var ama Rizeli için olmazsa olmazdır kuzine" dedi. - RİZE