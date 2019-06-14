Son Dakika Haberleri: Rizeli operatör iş makinesi ile çakmağı böyle yaktı
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Rizeli operatör iş makinesi ile çakmağı böyle yaktı

3 saat önce

RİZE (İHA) – Rizeli operatör kullandığı iş makinesini yan yatırarak arkadaşının elinde tuttuğu çakmağı yaktı.

Rizeli operatör iş makinesi ile çakmağı böyle yaktı, System.String[]
RİZE (İHA) – Rizeli operatör kullandığı iş makinesini yan yatırarak arkadaşının elinde tuttuğu çakmağı yaktı.

Rizeli 27 yaşındaki dozer operatörü Hüsamettin Kavalcı, 15 yaşında çalışmaya başladığı dozerin artık ustası oldu. Kavalcı kepçesinden de yardım alarak dozerini yana doğru yatırdı ve yan tarafta arkadaşının taşın üzerinde dik bir şekilde elinde tuttuğu çakmağı yaktı. O anları ise anbean telefonun kameralarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Kavalcı'nın bu paylaşımını görenler şaşkınlığını gizleyemedi ve görüntü sosyal medyada defalarca paylaşıldı. - RİZE
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 09:06 Kaynak: İHA
Rize, Güncel
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