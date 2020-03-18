Rizeli şair 'koronavirüs' türküsü besteledi - Son Dakika
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Rizeli şair 'koronavirüs' türküsü besteledi

6 saat önce

Rizeli şair 'koronavirüs' türküsü bestelediRİZELİ şair Necmettin Er, koronavirüse karşı atma türkü besteledi.

Rizeli şair 'koronavirüs' türküsü besteledi

RİZELİ şair Necmettin Er, koronavirüse karşı atma türkü besteledi. Şairin türküsü sosyal medyada ilgi gördü.

Rizeli şair Necmettin Er, koronavirüse karşı türkü besteledi. Şairin kemençe eşliğinde seslendirdiği türkü, paylaşıldığı sosyal medyada ilgi gördü. Güncel olay ve gelişmelere türkü bestelemeye meraklı olduğunu anlatan Er, " Koronavirüs'e karşı da türkü besteledim. Bunu seslendirip sosyal medyada paylaştım. Koronavirüs'e insanları türkü ile dikkatli olmaya davet ettim" dedi.

Şair Necmettin Er'in türküsünün dizeleri şöyle:

İçin Rize çayını virüs bulaşmaz size/ Gülsek mi, ağlasak mı bu bizim halimize/ Çin'den çıktı yola dünyayı dolaşıyı/ Korona virüsüne Türkiye alişiyi/ Yürekten selamlaşın, el ele tutuşmayın/ Koronavirüsüne sakın ha bulaşmayın/ Yiyin Anzer balını dünyaya duyuralım/ Kaplıcaya girelim virüsten korunalım/ Koronavirüsüyle kaldık karşı karşıya/ Kokuyorum köyümden ben gitmeye çarşıya/ Virüs virüs deyip de fırsatçılık yapmayın/ Sakın ha lokmanıza haram lokma katmayın/ Dünyayı komple sardı bu virüs felaketi/ Yaradanım korusun bu güzel memleketi/ Bu nasıl bir virüstür dünyayı çektik ezap/ Evlere hapis olduk her şeye olduk hasret

Rizeli şair 'koronavirüs' türküsü besteledi

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 02:55 Kaynak: DHA

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