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Rizeli şehidin Şanlıurfa'daki kabrine 60 yıl sonra kavuştular - Son Dakika

Rizeli şehidin Şanlıurfa'daki kabrine 60 yıl sonra kavuştular

04.06.2021 11:33
Rizeli şehidin Şanlıurfa'daki kabrine 60 yıl sonra kavuştular, System.String[]

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1961'de şehit olan ve birinci derece yakınları hayatta olmadığı için yeri bilinmeyen Rizeli Fehmi Taşcı'nın kabri, yeğeninin öğretmen kızının girişimleri sayesinde 60 yıl sonra bulundu.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde 1961'de şehit olan ve birinci derece yakınları hayatta olmadığı için yeri bilinmeyen Rizeli Fehmi Taşcı'nın kabri, yeğeninin öğretmen kızının girişimleri sayesinde 60 yıl sonra bulundu.

Rize'de yaşayan, küçükken anne ve babasını kaybeden Fehmi Taşcı, 1959 yılında vatani görevini yapmak üzere Suriye sınırındaki Şanlıurfa Akçakale'ye geldi.

Evli olan Fehmi Taşcı, tezkeresine 3 ay kala apandisit patlaması sonucu 25 Mart 1961'de şehit oldu. Çocuğu olmayan ve eşi de vefat eden Taşcı'nın cenazesi Şanlıurfa'da defnedildi.

Taşcı'nın naaşının nerede toprağa verildiğini bilmeyen yakınları, yıllar sonra şehidin mezarını bulabilmek için girişimde bulundu.

Uzun yıllar mezar yerini öğrenemeyen Taşcı'nın yeğeni Günaydın Taşdemir, Mardin Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan kızı Tülay Taşdemir'den yardım istedi.

Tülay Taşdemir, İçişleri Bakanlığından şehit Taşcı'nın kabrinin nerede olduğunu öğrenmek için girişimde bulundu. Durumun Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine iletilmesinin ardından yapılan çalışma sonrası şehit Taşcı'nın mezarının Şanlıurfa Bediüzzaman Mezarlığı'ndaki askeri şehitlikte olduğu tespit edildi.

Şehidin mezarını gözyaşlarıyla ziyaret ettiler

60 yıl sonra şehit dayısının mezarına kavuşan Günaydın Taşdemir ve kızı Tülay Taşdemir gözyaşları içinde şehidin kabrini ziyaret etti.

Mutluluklarını yakınlarıyla cep telefonuyla görüntülü konuşarak paylaşan Taşcı'nın yeğeni Günaydın Taşdemir, AA muhabirine, 60 yıl önce dayısının şehit olduğu yönünde bilgi verilmesinin ardından bir daha haber alamadıklarını belirtti.

Taşdemir, 5-6 yaşlarındayken büyüklerinin dayısının Şanlıurfa'da şehit olduğunu fakat mezarının yerini bilmediklerini söylediklerini aktararak şöyle konuştu:

"Büyüdükten sonra dayımı aramaya başladık. Uzun yıllar aradık fakat cevap alamadık. Kızım Tülay Mardin'de görev yapıyordu. Geçen birlikte Şanlıurfa'ya geldik, dayımızın mezarını bulmak için çalışma yaptık. Kızım Bakanlıktan birilerine ulaştı. Sağ olsunlar onlar da bizi Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine yönlendirdi. 60 yıl sonra dayımızın mezarını bulduk. Çok duygulandık, ağladım. Çok mutluyum, mutluluğumu anlatamam. Dayımızın sevgisi hep içimizdeydi. Dayımıza, şehidimize kavuştuk şükürler olsun. Ömrümüz olduğu sürece onu hep ziyaret edeceğiz inşallah. Toprağından alıp memlekete götüreceğiz. Yakınlarımıza haber verdik onlar da çok sevindi, onlar da gelecek inşallah."

"İnşallah sık sık Şanlıurfa'ya gelip şehidimizi ziyaret edeceğiz"

Tülay Taşdemir ise küçüklüğünden beri annesinin dayısının şehit olduğu ve mezarının Şanlıurfa'da olduğu hikayesiyle büyüdüğünü söyledi.

Çok gururlu ve mutlu olduğunu ifade eden Taşdemir şöyle konuştu:

"Ailem beni ziyarete geldiğinde dayımın Şanlıurfa'da olduğunu fakat yerinin bulunamadığını söylediler. Ben de hem annemi mutlu etmek hem de bir parçamızı, şehidimizi bulmak için girişimde bulundum. Bizim için çok değerliydi. Öğretmen olarak görev yerim Mardin'e gelince ben de araştırma yapmaya başladım. Dayımızın Şanlıurfa'da olduğunu bildiğimiz için buraya sık sık gelip araştırdım. Yaptığımız araştırmada dayımızın ölümünden sonra eşyalarının bulunduğu kolinin köyüne gönderildiği belgesine ulaştık. Dayımla ilgili başka herhangi belge büyüklerimize ulaşmamış. Aile büyüklerimin bundan sonra bununla ilgili girişimi olacağını tahmin ediyorum. Artık yerini, mezarını biliyoruz. İnşallah sık sık Şanlıurfa'ya gelip şehidimizi ziyaret edeceğiz. Bütün akrabalarımıza haber verdik. İnşallah onlar da gelecek. Başta devlet büyüklerimiz olmak üzere emeği geçen Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz'a teşekkür ederim."

"60 yıl önce izini kaybettiğimiz şehidimizi devletimiz korumuş"

Samsun'da oturan Fehmi Taşcı'nın yakını Ahmet Taşdemir de yaşadığı mutluluğu dile getirerek, "Vatanımla, bayrağımla ve ülkemle gururluydum şimdi daha çok gururluyum. 60 yıl önce izini kaybettiğimiz şehidimizi devletimiz korumuş. Hizmetini yapmış. Hiçbir millete nasip olmaz böyle bir değer. Nasip oldu bizler de bugün şehidimize kavuştuk. Devletimiz sağ olsun bizi kavuşturdu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şanlıurfa Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Yavuz da İçişleri Bakanlığınca konunun kendilerine iletilmesinin ardından şehidin kabrini hemen aramaya başladıklarını, kabrin Bediüzzaman Mezarlığı'ndaki askeri şehitlikte olduğunu tespit ettiklerini anlattı.

Yavuz, "Ailenin sevincine gözyaşları içinde ortak olduk. Anlatılamaz bir duygu, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Şanlıurfa, Öğretmen, Mardin, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Rizeli şehidin Şanlıurfa'daki kabrine 60 yıl sonra kavuştular - Son Dakika


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