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RİZELİ SİYASETÇİ AHMET ERDOĞAN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika

RİZELİ SİYASETÇİ AHMET ERDOĞAN TOPRAĞA VERİLDİ

18.02.2022 15:38

ANKARA'da hayatını kaybeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün cenaze namazına katıldığı, eski Fazilet Partisi Rize İl Başkanı Ahmet Erdoğan (70), memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verildi.

ANKARA'da hayatını kaybeden, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da dün cenaze namazına katıldığı, eski Fazilet Partisi Rize İl Başkanı Ahmet Erdoğan (70), memleketi Rize'nin Güneysu ilçesinde toprağa verildi.

Bir süredir kanser tedavisi gören eski Fazilet Partisi Rize İl Başkanı Ahmet Erdoğan, önceki gün tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede hayatını kaybetti. Erdoğan'ın cenazesi, Ankara'da dün kılınan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı namazın ardından memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine getirildi. Güneysu Merkez Camisi'nde Ahmet Erdoğan'ın babası Hızır Erdoğan (105) ile oğulları Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan ve iş insanı Fatih Erdoğan taziyeleri kabul etti. Cenazeye Vali Kemal Çeber, AK Parti Milletvekili Muhammed Avcı, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Jandarma Alay Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve çok sayıda kişi katıldı. Ahmet Erdoğan, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Ortaköy köyündeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

RİZELİ SİYASETÇİ AHMET ERDOĞAN TOPRAĞA VERİLDİ
RİZELİ SİYASETÇİ AHMET ERDOĞAN TOPRAĞA VERİLDİ
RİZELİ SİYASETÇİ AHMET ERDOĞAN TOPRAĞA VERİLDİ
RİZELİ SİYASETÇİ AHMET ERDOĞAN TOPRAĞA VERİLDİ
RİZELİ SİYASETÇİ AHMET ERDOĞAN TOPRAĞA VERİLDİ
RİZELİ SİYASETÇİ AHMET ERDOĞAN TOPRAĞA VERİLDİ

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cumhurbaşkanı, Güneysu, Ankara, Rize, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel RİZELİ SİYASETÇİ AHMET ERDOĞAN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika


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SON DAKİKA: RİZELİ SİYASETÇİ AHMET ERDOĞAN TOPRAĞA VERİLDİ - Son Dakika
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