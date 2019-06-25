- Rizeli vatandaşın çöp atışı sosyal medyada gündem oldu
1 saat önce
- Rizeli vatandaşın çöp atışı sosyal medyada gündem olduRİZE - Rizeli vatandaş Emrah Yavuz, elindeki yaklaşık 5 kiloluk çöp poşetini yolun karşısından çöp kutusuna atması sosyal medyada gündem oldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:06 Kaynak: İHA
- Rizeli vatandaşın çöp atışı sosyal medyada gündem oldu
RİZE - Rizeli vatandaş Emrah Yavuz
, elindeki yaklaşık 5 kiloluk çöp poşetini yolun karşısından çöp kutusuna atması sosyal medyada gündem oldu.
Rize'de Emrah Yavuz isimli vatandaş Merkeze bağlı Atmeydanı Mahallesinde bir yakını ile girdiği iddia sonucu 5 kiloluk çöp poşetini yolun karşısında bulunan çöp kutusuna doğru fırlattı. Yavuz'un basketbolcuları aratmayan bu atışı tam isabetle sonuçlanarak çöp kutusuna girerken, bu anlarda cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyaya yüklendi.
Video sosyal medyada kısa sürede yüzlerce beğeni toplarken yüzlerce kişi tarafından da paylaşıldı.
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