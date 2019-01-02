Son Dakika Haberleri: Rizeli Vatandaşın Poşet Tepkisi

Rizeli Vatandaşın Poşet Tepkisi

1 saat önce

Rizeli vatandaşın poşet tepkisi Evdeki yırtık poşetleri iplikle diktiRİZE - Rizeli bir vatandaş marketlerdeki poşetlerin ücretli olmasına tepki olarak evindeki yırtık poşetleri iplikle dikti.

Rizeli vatandaşın poşet tepkisi
Evdeki yırtık poşetleri iplikle dikti

RİZE - Rizeli bir vatandaş marketlerdeki poşetlerin ücretli olmasına tepki olarak evindeki yırtık poşetleri iplikle dikti.
1 Ocak tarihinden itibaren marketlerdeki poşetlerin ücretlendirilmesinin ardından ülke genelinde tepkiler sosyal medyada gündem olmuştu. Rizeli bir vatandaş da tepkisini, evinde yırtık olan poşetleri iplikle dikerek gösterdi.
Rizeli vatandaşın annesi ile birlikte çektiği görüntüler sosyal medyada beğenilen görüntüler arasında yer aldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 04:29 Kaynak: İHA

Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fuhuştan Gözaltına Alınan Damat Adayı Birkan Key, Evleniyor Arabayla Kaleye Giren Tolgahan Acar: Bu Senenin İlk Golü Benden Olsun

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı Uraz Kaygılaroğlu'nun Milli Piyango Biletine İkramiye İsabet Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.1.2019 17:30:52. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rizeli Vatandaşın Poşet Tepkisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]