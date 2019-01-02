Rizeli Vatandaşın Poşet Tepkisi

Rizeli vatandaşın poşet tepkisi Evdeki yırtık poşetleri iplikle diktiRİZE - Rizeli bir vatandaş marketlerdeki poşetlerin ücretli olmasına tepki olarak evindeki yırtık poşetleri iplikle dikti.

Rizeli vatandaşın poşet tepkisi

Evdeki yırtık poşetleri iplikle dikti



RİZE - Rizeli bir vatandaş marketlerdeki poşetlerin ücretli olmasına tepki olarak evindeki yırtık poşetleri iplikle dikti.

1 Ocak tarihinden itibaren marketlerdeki poşetlerin ücretlendirilmesinin ardından ülke genelinde tepkiler sosyal medyada gündem olmuştu. Rizeli bir vatandaş da tepkisini, evinde yırtık olan poşetleri iplikle dikerek gösterdi.

Rizeli vatandaşın annesi ile birlikte çektiği görüntüler sosyal medyada beğenilen görüntüler arasında yer aldı.

Son Dakika » Genel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Fuhuştan Gözaltına Alınan Damat Adayı Birkan Key, Evleniyor

Arabayla Kaleye Giren Tolgahan Acar: Bu Senenin İlk Golü Benden Olsun

Türk Vatandaşlığı Kazanmada Yapılan Kolaylaştırma ile Başvurular Yağmur Gibi Yağmaya Başladı

Uraz Kaygılaroğlu'nun Milli Piyango Biletine İkramiye İsabet Etti