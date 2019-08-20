Son Dakika Haberleri: Rizeli vatandaşlar gözlerini gökyüzünden alamadı
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Rizeli vatandaşlar gözlerini gökyüzünden alamadı

1 saat önce

Rizeli vatandaşlar gözlerini gökyüzünden alamadıRİZE - Türk silahlı kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk, Rize'de gösteri uçuşu düzenledi.

Rizeli vatandaşlar gözlerini gökyüzünden alamadı
RİZE - Türk silahlı kuvvetlerinin gösteri ekibi Solo Türk, Rize'de gösteri uçuşu düzenledi.
Rize Merkez İslampaşa Mahallesi Rize Belediyesi Sahil Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kompleksi alanında düzenlenen gösteri renkli görüntülere sahne oldu. Gösteri esnasında kayalıklara oturan vatandaşlar bir an olsun gözlerini gökyüzünden ayırmadı. Solo Türk'ün gösteri yaptığı esnada kimi vatandaşlar üst geçitlerden, kimi vatandaşlar da evlerin balkonlarından ve pencerelerinden gösteriyi takip etti.
Muhteşem gösteriyi izleyen vatandaşlar bir yandan da telefon kameralarıyla gösterileri kaydetmeye çalıştı.
Rize, Genel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 07:56 Kaynak: İHA
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