Rizeli Vatandaşlar Karın Keyfini Doyasıya Yaşadı
20 dakika önce
Rizeli vatandaşlar karın keyfini doyasıya yaşadı -Aracın arkasına bağladıkları şambreller ile karda kaydılarRİZE - Rize'de vatandaşlar karın keyfini araçlarının arkasına bağladıkları şambrellerle kayarak doyasıya yaşadılar.
Rizeli vatandaşlar karın keyfini doyasıya yaşadı
-Aracın arkasına bağladıkları şambreller ile karda kaydılar
RİZE - Rize'de vatandaşlar karın keyfini araçlarının arkasına bağladıkları şambrellerle kayarak doyasıya yaşadılar.
Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde bulunan Gito Yaylası'nda bir grup vatandaş araçların arkalarına bağladıkları şambrellerle kayarak karın keyfini yaşadı. Rize'nin yüksek kesimlerinde son günlerde etkili kar olan yağış sonrası karla kaplanan yollar, insanların eğlence odağı oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Gito Yaylası'nda vatandaşlar araçlarının arkasına bağladıkları şambrellerle karda kaydı. Şambreli patlayan bir vatandaş şambrelden düşerek zor anlar yaşadı.
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 04:47 Kaynak: İHA
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