Rizeli Vatandaşların Kar Keyfi
51 dakika önce
RİZE (İHA) – Rize'de vatandaşlar karın keyfini araçlarının arkasına bağladıkları şambrellerle kayarak doyasıya yaşadılar.
RİZE (İHA) – Rize
'de vatandaşlar karın keyfini araçlarının arkasına bağladıkları şambrellerle kayarak doyasıya yaşadılar.
Rize'nin Çamlıhemşin
ilçesinde bulunan Gito Yaylası'nda bir grup vatandaş araçların arkalarına bağladıkları şambrellerle kayarak karın keyfini yaşadı. Rize'nin yüksek kesimlerinde son günlerde etkili kar olan yağış sonrası karla kaplanan yollar, insanların eğlence odağı oldu. Çamlıhemşin ilçesine bağlı Gito Yaylası'nda vatandaşlar araçlarının arkasına bağladıkları şambrellerle karda kaydı. Şambreli patlayan bir vatandaş şambrelden düşerek zor anlar yaşadı. - RİZE
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 02:50 Kaynak: İHA
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