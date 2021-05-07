Yaylaya çıkmadan önce benzin istasyonuna uğrayan Yıldız'ın danalarını otomobiline koyması vatandaşlar tarafından cep telefonu ile görüntüledi.

Mehmet Yıldız 'In açıklamaları RİZE - Rize 'nin Ardeşen ilçesinde yaşayan Mehmet Yıldız , Çamlıhemşin ilçesine bağlı Çiçekli Yaylası'na götürmek istediği iki danasını otomobilinin arka koltuğunu yatırarak taşıdı.

Son Dakika › Güncel › Rizeli yaylacı iki danayı otomobilinin arka koltuğunda yaylaya çıkardı - Son Dakika

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