Rizeli yönetici kendi karantinasını kendisi belirledi. - Son Dakika

Rizeli yönetici kendi karantinasını kendisi belirledi... 216 kişinin yaşadığı apartman giriş çıkışlara kapatıldı

Rize'de bir apartmanın yöneticisi artan Korona virüs vaka sayılarına karşı apartmanını gönüllü karantinaya aldı

RİZE - Rize'de 216 kişinin yaşadığı apartmanın yöneticisi apartmanı karantinaya alarak giriş çıkışlara kapattı.

Merkeze bağlı Müftü Mahallesi'ndeki Hicri 1403 sitesinin C bloğu yöneticisi, tüm uyarılara rağmen hızla artan Korona virüs vakaları nedeniyle apartmanı karantinaya alarak misafir girişlerini yasakladı. Binaya gelen kargocular bile apartman girişinde kargoyu teslim yapmak zorunda kalırken, bina sakinleri de evlerine gidebilmek için dezenfekte oluyor, ateşi ölçülüyor, kısacası mini bir kontrolden geçiyor.

Yönetici kendisinin binada olmadığı zaman ise yerine eşini bırakarak tedbiri elden bırakmıyor. Uygulamanın ilk zamanlarında tepki gösteren bina sakinleri şimdi ise gönüllü karantinadan memnun olduklarını dile getiriyor.

Çocukların oynamak istediğinde 2'şerli olarak gözetim altında binaya ait çocuk parkına inebildiğini dile getiren apartman yöneticisi İsmail Kazdal "Biraz da biz elimizi taşın altına koymak yola çıktık. 'Devletimize sağlıkçılarımıza yardımcı olalım' dedik, karantina uygulaması yaptık. Apartmanımızda giriş çıkışları kontrol altına aldık. Kendi karantinamızı kendimiz uyguluyoruz. İlk başta apartman sakinlerimiz biraz tepki gösterse de şimdi herkes konulan kurallara riayet ediyor. Zorunlu olmadıkça kimse dışarı çıkmıyor, apartmana kimsenin girmesine de müsaade etmiyoruz. Apartmana girenlerin ateşini ölçüyoruz, dışarı çıkanları maske konusunda uyarıyoruz. Önlemlerimizi aldık şu anda apartmanda bir sıkıntı yaşanmıyor. Benim işim olduğu zamanlarda apartmanın girişinde eşim nöbette. Akşamları da kameradan evden takip ediyorum" ifadelerini kullandı.

Apartman sakinlerinden Emrullah Kalça ise uygulamayı çok beğendiklerini ve yönetici Kazdal'a minnettar olduklarını dile getirerek "Yöneticimiz İsmail ağabeye çok teşekkür ediyorum. Hepimizin sağlığı açısından çok güzel bir uygulama hayata koydu. Biz de koyduğu kurallara riayet ediyoruz" dedi.