Rizeliler arabada "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi - Son Dakika

Rize'de, "Aracınla gel, eğlenceye katıl" sloganıyla başlatılan "Arabalı Sinema Gecesi" etkinliğinin ikincisinde sinemaseverler "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini seyretti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sinema salonlarının kapalı olması dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün desteğiyle İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Rize Belediyesince ilki kasımda gerçekleştirilen etkinliğin ikincisi Sahil Otoparkı'nda düzenlendi.

Buradaki alana otomobilleriyle gelen vatandaşlar, "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" filmini izledi. Etkinliğe, yaklaşık 350 araç katıldı. Bazı vatandaşların filmi, araçların kasasında ve üzerinde izledikleri görüldü.

Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Genç, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu tür etkinlikleri yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Etkinliğin ilkini düzenledikten sonra olumlu tepkiler aldıklarını belirten Genç, "Bunu ara ara yapmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımız bu etkinliklerde bir aile içerisinde oluyor. Biz aile huzurunu yaşayabiliyorsak, toplumla bir, beraber hareket edebiliyorsak birçok şeyin önüne geçmiş oluyoruz." dedi.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Esra Alemdaroğlu ise salgın döneminde bu tür etkinliklere özlem duyulduğunu anlatarak "İlkini çok güzel bir katılım ve coşkuyla yapmıştık. Şu anda da çok güzel bir kalabalık ve ilgi var. Şehrimizin farklı kültürel etkinliklere de ihtiyacı var." diye konuştu.

Etkinliğe katılan Azra Tavukçu da salgın sürecinde böyle bir etkinliğinin düzenlenmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Evlerde çok sıkılıyorduk. Ailece sosyal etkinlik yapamıyorduk. Bu çok güzel oldu." ifadelerini kullandı.