Rizeliler Çay Çarşısı'nı 4 gözle bekliyor - Son Dakika

Rizeliler Çay Çarşısı'nı 4 gözle bekliyor

02.01.2021 10:55
Rizeliler Çay Çarşısı'nı 4 gözle bekliyor, System.String[]

Rizeliler 2021 yılının Haziran ayında tamamlanarak hizmete girmesi planlanan 'Çay Çarşısı Projesi'nin bitirilmesini 4 gözle bekliyor.

Rizeliler 2021 yılının Haziran ayında tamamlanarak hizmete girmesi planlanan 'Çay Çarşısı Projesi'nin bitirilmesini 4 gözle bekliyor.

Türk Çayı'nın daha etkin tanıtacak olan proje ile tüketici gruplarına farklı özellik ve kalite normlarında yer alan çay ürünlerini tadımı ve satışı sağlanacak. Çay Çarşısı ile aynı zamanda çay işletmelerinin pazarlama kapasitelerini geliştirmek ve bunlara bağlı olarak Rize'yi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısını artırarak turizmden elde edilen gelirlerin üst rakamlara taşınması hedefleniyor.

Rizeliler ise bu projenin biran evvel hayata geçmesi için gün sayıyor. Davut Köse isimli Rizeli vatandaş projenin Rize için çok faydalı olacağını ve bugüne kadar eksikliğini çektiklerini dile getirerek "Çok güzel bir proje. Çok hoşuma gitti. Bazen turistler geliyor çay almak için yer soruyorlar, bir şey diyemiyoruz. Bir yere yönlendiremiyoruz. 'Gidin şuradan şu çayı alın' diyemiyoruz. Bence çok güzel oldu, yararlı olacağını düşünüyorum. En azından Rize'nin simgesidir, yapanlara çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

"YILLARDIR RİZE'Yİ TEMSİL EDEN BİR YAPININ YAPILMASINI HAYAL ETTİK"

Recep Memişoğlu isimli bir başka vatandaş yıllardır Rize'yi temsil eden bir yapının yapılmasını hayal ettiklerini dile getirerek "Yapanların ellerine sağlık, projeyi çizenlere de teşekkür ediyorum. Rizemiz için kim ne yapıyorsa başımızın üzerinedir. Gençliğimizden beri çayın bir simgesi olsun diye düşünüyorduk. Rize'yi temsil eden bazı şeyler yapılabilir diye düşünüyorduk. Şimdi yapılıyor. Yapanlara teşekkürler ediyoruz" dedi.

Projenin öncü kuruluşlarından Rize Ticaret Borsası (RTB) Başkanı Mehmet Erdoğan, 1 Ocak 2020 tarihinde temelleri atılan projenin 2021 yılı Haziran ayında tamamlanmasını hedeflediklerini söyledi. Erdoğan "Yaklaşık 5 yıldır konuştuğumuz ve yıl başından bugüne projenin ihale süreçleri tamamlanmış, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı, DOKAP ve Rize Ticaret Borsası ile birlikte 3 eğilimle beraber projeye başladık. Bu 3 kurum projenin finansmanını sağlıyor. Proje bir çok ülkedeki bu tip uygulamalardan esinlenip, üzerinde 5 yıllık emekle beraber bu aşamaya geldi. Süreç nasip olursa, bir aksaklık yaşamazsak 2021 yılının Haziran ayı itibariyle bitmiş olacak" diye konuştu.

"PROJENİN YÜZDE 60'I TAMAMLANDI"

Projeyi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da gösterdiklerini ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın projeyi çok beğendiğini kaydeden Erdoğan "İnşaat aşamasının yüzde 60'lık kısmı bitti. Deniz dolgusu üzerine olan alan bir alanda yaptığımız bir proje. Yaklaşık 26-29 metre aralığında bir yüksekliğe sahip bir bardak sembolümüz olacak. İçerisinde 30 adet Rize'ye özel, özel üretim çayların satılabileceği alanlar, 6 adet farklı türde çayların demlendiği, tüketilebileceği kafe-kafeterya türü yerler olacak. İçerisinde 24 saat açık restorantımız olacak. Yöresel yemekler, kahvaltı ikramı olacak. Çok özel bir ortam olacak. Yine içerisinde çok uzağa gitmeden çay bahçesi olacak. Çay bahçesinde çay biçilecek. Çayın biçildikten sonraki aşamalarını gösterecek ortamlar olacak. Değirmenimiz olacak ve yine bardak içerisinde 2 kat 13D sistem bir sinema olacak. Topraktan bardağa kadar çayımızın oluşumunu anlatabilecek bir proje olacak. 2 veya 3 kat çayla ilgili müze statüsünde bir yerimiz olacak. Bardağın en üst katında tamamen 360 derece şehir ve deniz manzaralı bir seyir terasımız olacak. Yine projemiz içerisinde Rize'de yetişen bitkilerin peyzaj alanları olacak. Karayemişinden tutun, kokulu üzümüne kadar, likapa, dağ komar ağaçları, çiçekli meyve ağaçları gibi bitkilerin olacağı güzel bir ortam olacak. 1 yıl sonra bölgemizin çok değerli bir ürünü olan çayımıza çok değer katacak özel bir proje olacak" şeklinde konuştu.

(İHA)

Rizeliler Çay Çarşısı'nı 4 gözle bekliyor
Rizeliler Çay Çarşısı'nı 4 gözle bekliyor
Rizeliler Çay Çarşısı'nı 4 gözle bekliyor
Rizeliler Çay Çarşısı'nı 4 gözle bekliyor

Haziran, Türk, Rize, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rizeliler Çay Çarşısı'nı 4 gözle bekliyor - Son Dakika Ekonomi


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