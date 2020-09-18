Rizeliler çaya boya katılmasını 'Rize'ye ve çaya ihanet' olarak nitelendiriyor - Son Dakika

Rizeliler çaya boya katılmasını 'Rize'ye ve çaya ihanet' olarak nitelendiriyor

Rizeliler çaya boya katılmasını 'Rize'ye ve çaya ihanet' olarak nitelendiriyor Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen içerisinde çayın da yer aldığı ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaşması üzerine Rizeli vatandaşlar çaya boya katan firmaları...

Rizeliler çaya boya katılmasını 'Rize'ye ve çaya ihanet' olarak nitelendiriyor

RİZE - Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapıldığı tespit edilen içerisinde çayın da yer aldığı ürünlerin ve firmaların listesini kamuoyuyla paylaşması üzerine Rizeli vatandaşlar çaya boya katan firmaları 'Rize'ye ihanet etmek' ile suçladı.

Çayın başkenti olarak tabir edilen Rize'de vatandaşlar, dünyada üzerine tek kar yağan ve bu nedenle kalitesi tartışılmayan çaya boya katan firmaları topa tuttu. Çay Üreticileri Dayanışma Derneği Başkanı Mustafa Mavi, çaya boya katan firmaların ağır cezalar ile cezalandırılmasını hatta patentlerinin bile iptal edilmesini istedi. ÇAYÜDAD Başkanı Mavi, çay ile ilgili bir kanun çıkmadığı takdirde bu tip olayların yaşanmaya devam edeceğini dile getirerek "Yıllardan beridir biz bunun mücadelesini veriyoruz. Çayların içerisinde ne olduğu belirli olmayan şeyler karıştırılarak vatandaşa, tüketiciye veriliyor. Bunların hangi firmalar tarafından yapıldığı Bakanlık tarafından tespit ediliyor ve çaya gıda boyası ekleyen firmaları belirlendi. Bunlar yeterli bir çay kanunu olmadığından böyle oluyor. Bir çay kanunu olmadığı için çaya bu tür maddeler katılarak tüketiciye sunuluyor. Aslında tüketici koruma kanununa göre en büyük mağdur olan tüketicilerdir. Tüketici, adlığı çayın üzerinde içerisinde ne olduğu yazmadığı için ne aldığını bilmiyor. Bu şekilde tüketici de kandırılmış oluyor. Biran önce çay kanunun çıkması lazım. Bu tür firmalara büyük cezalar uygulanmasını, gerekirse patentlerinin iptal edilmesini talep ediyoruz. Bir daha ki sefere kimse buna kalkışmasın. Yoksa bir kaç zaman sonra unutulacak ve yine bu işler devam edecek" ifadelerini kullandı.

Emine Yazıcı isimli Rizeli vatandaş ise çayı sade ve katkısız içmek istediklerini ve boya katılmasının Rize'yi küçük düşürdüğünü dile getirerek "Biz Rizeli olarak çayımızı katkısız, boyasız içmek istiyoruz. Bizi Rize olarak lekelediler"dedi.

Rize'de esnaflık yapan Seçkin Memişoğlu ise "Firmanın adı karalandı. Sonuçta bu boya çay bahçesinden çıkmıyor. Firma boyayı çaya katıyor. Rize'yi karalamaz ama firmayı karalar. Sonuçta içlerinde 1 firma var. Ama çaya boya katmak Rizeli'ye ihanettir. Çay Rize'nin sosyo-ekonomik olarak tek geçim kaynağıdır. Çayın kalitesini bozmak, çaya ihanet etmek, Rizeli'ye ihanet etmektir" şeklinde konuştu.

Rizeliler çaya boya katılmasını 'Rize'ye ve çaya ihanet' olarak nitelendiriyor

Tarım, Rize, kar, Çay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 09:35 - Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Rizeliler çaya boya katılmasını 'Rize'ye ve çaya ihanet' olarak nitelendiriyor - Son Dakika Ekonomi

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