Yarın Yapılacak İlk Duruşma Öncesinde İkizderelilerden Protesto: "Birileri Çantalarına Paraları Doldurup Giderken İkizdereli Bu Taşların Altında...

GENÇAĞA KARAFAZLI

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı İskencedere Vadisi mevkiinde Cengiz Holding tarafından deniz doldurularak yapılacak Lojistik Liman İnşaat Projesi için açılmak istenen taş ocağına karşı açılan dava yarın Rize İdare Mahkemesi'nde başlayacak. İkizdereli yurttaşlar, dava öncesi maden ocağını protesto etti. İkizdere Çevre Derneği Basın Sözcüsü Asuman Fazlıoğlu, "Bu çalışmalarla birileri çantalarına paraları doldurup giderken İkizdereli bu taşların ve enkazların altında kalacaktır" dedi.

Rize'nin İkizdere ilçesine bağlı İskencerede Vadisi mevkiinde Cengiz Holding tarafından yapılacak Lojistik Liman İnşaat Projesi için açılmak istenen taş ocağındaki çalışmaların yürütmesinin durdurulması ve iptal edilmesi talebiyle açılan davanın ilk duruşması yarın Rize İdare Mahkemesi'nde yapılacak. Mahkeme öncesi; taş ocağını protesto etmek için köylüler ve çevreciler bugün İkizdere merkezde "İkizdere direniyor", "Cengiz defol bu ormanlar çocuklarındır" yazılı pankartlar ve "Cengiz defol İkizdere bizimdir", "Ormanlar, nehirler sermaye değiller" sloganları ile protesto etti.

"BU İŞİN İÇİNDE BURADA BÜYÜK BİR YAĞMA VARDIR"

İkizdere Çevre Komisyonu Başkanı Osman Baş şunları söyledi:

"Bu hukuk mücadelesine başladığımızda yaklaşık iki yıldır, İkizdere'de bütün partilere, bütün anlayışlara, herkese gittik. Herkesle konuştuk, hepsine açıkladık. Çoğu sağ olsun bazıları burada olmayabilir, ama bizi desteklediklerini biliyorum. Her anlayıştan farklı insanların şu anda İkizdere'de yaşanan zulme karşı çıktığını, kalplerinde bunu hissettiğini de biliyorum. Umarım ilerideki dönemde içimize gelip buna fiili destek de verirler. Ortak paydamız İkizdere'nin taşına, toprağına, doğal yaşamına sahip çıkmak olsun. İkizdere'yi çöl haline getirmek isteyenler kim olursa olsun, hep beraber karşı çıkarak bu talanı durdurmalıyız. Burada HES'ler ilk çıktığı zaman şu anda HES'lere ilk karşı çıkanlardan bir tanesi de eski belediye başkanlarımızdandı. Demişti ki 'Eğer burada bu HES'lere izin verilirse bu derelerde yaşam imkanı olmaz' aynen şu anda yaşıyoruz."

"BİR OCAK DEDİLER İKİ OCAKLA DEVAM EDİYORLAR"

İkizdere Çevre Derneği Basın Sözcüsü Asuman Fazlıoğlu; Cengiz Holding'in İkizdere halkına maden ocağı açılmadan önce verilen sözleri maddeler halinde hatırlattı. Vatandaşyar da her bir sözün "yalan" olduğunu ellerindeki dövizlerle ve birer cümlelik kısa açıklamalarla anlattı. Fazlıoğlu şunları söyledi:

"BU ÇALIŞMALARIN SONUCUNDA ÇANTALARINA PARALARI DOLDURANLAR GİDECEKLER BİR DAHA DA İKİZDERE'YE UĞRAMAYACAKLAR"

"Bütün o nebati toprak, direk denize dökülüyor. Bunu denizden tekrar toplayıp geri getirme imkanı var mı yok. Demek ki buraya herhangi bir rehabilite yapma planı yok. Yani burada İkizdere'de bu çalışmalarla birileri çantalarına paraları doldurup giderken İkizdereli bu taşların ve enkazların altında kalacaktır. İkizdere'de hedefi, kalkınma planı turizme yönelik olan, turizmle zenginleşmeyi hedefleyen İkizdere bu taş yığınının altında kalıp daha da yoksullaşırken bu çalışmaların sonucunda çantalarına paraları dolduranlar gidecekler bir daha da İkizdere'ye uğramayacaklar arkadaşlar"