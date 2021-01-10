Rizespor, 90+4'te bulduğu golle Denizlispor'dan puan almayı başardı
10.01.2021 18:03
Süper Lig'in 18. haftasında Denizlispor, deplasmanda karşılaştığı Çaykur Rizespor karşısında Rodallega'nın attığı golle öne geçmesine rağmen 90+4. dakikada Kemal Rüzgar'ın golüne engel olamadı ve karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi.
Süper Lig'de 18. hafta maçında Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor karşı karşıya geldi. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede 1-1 berabere bitti.
Yukatel Denizlispor'un golünü 9. dakikada Hugo Rodallega kaydetti. 35 yaşındaki Kolombiyalı futbolcu Rodallega, son 9 haftada 7 gol attı, ligdeki gol sayısını 8 yaptı. Çaykur Rizespor'da 86'de oyuna giren Kemal Rüzgar, 90+4. dakikada attığı golle takımına puan getirdi.
HAFTAYI 1'ER PUANLA KAPATTILAR
Ligde 3 haftadır kazanamayan Çaykur Rizespor ile Yukatel Denizlispor haftayı 1'er puanla kapattı. Bu beraberlik sonrası Çaykur Rizespor 21, Yukatel Denizlispor 14 puana ulaştı.
Süper Lig'de gelecek hafta Çaykur Rizespor, Yeni Malatyaspor'a konuk olacak. Yukatel Denizlispor, Hatayspor'u ağırlayacak.
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