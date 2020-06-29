Rizespor ara vermeden Konyaspor hazırlıklarına başladı! - Son Dakika

Rizespor ara vermeden Konyaspor hazırlıklarına başladı!

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme koşusunun ardından sıcak ve soğuk havuzunda esneklik çalışması yaptı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında forma giyen oyuncular, yenilenme koşusunun ardından sıcak ve soğuk havuzunda esneklik çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise ısınma ve pas çalışmasının ardından çift kale maç gerçekleştirdi.

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Yeşil-mavili ekipte Yukatel Denizlispor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Moroziuk çalışmada yer almadı. Bu oyuncunun sağlık durumunun önümüzdeki günlerde netleşeceği öğrenildi.


Yarın izin yapacak futbolcular, Konyaspor maçının hazırlıklarını 1 Temmuz Çarşamba günü sürdürecek.


Öte yandan yeşil-mavili kulüpten Ünal Karaman'ın doğum günü nedeniyle "Doğum günü olan teknik direktörümüz Ünal Karaman'ın yeni yaşını kutluyor, sağlık ve mutluluklar diliyoruz." ifadelerini içeren kutlama mesajı yayımlandı.


Mehmet Cengiz, Ünal Karaman, Denizlispor, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 16:35 

Son Dakika Spor Rizespor ara vermeden Konyaspor hazırlıklarına başladı! - Son Dakika Spor
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