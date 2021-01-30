Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir - Son Dakika

Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir

30.01.2021 21:30
Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir, System.String[]

Fenerbahçe maçı sonrası açıklamalarda bulunan Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, itirazları nedeniyle kırmızı kart gören teknik direktör Marius Sumudica'nın pozisyonuyla ilgili, "Bizim hocamız niye kırmızı kart gördü anlamadım. Heralde hakemin annesine küfretti de, ondan dolayı attı. Heralde hakem Rumence anlıyor" dedi.

Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal, Fenerbahçe'ye 1-0 yenildikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Hakem yönetimine tepki gösteren Kartal; "Hakem hataları her zamanki gibi yine vardı. Bizim hocamız niye kırmızı kart gördü anlamadım. Heralde hakemin annesine küfretti de, ondan dolayı attı. Heralde hakem Rumence anlıyor, başka bir nedeni olabilir mi? Hakem bütün takdir haklarını bizden değil de, Fenerbahçe'den yana kullandı." sözlerini sarf etti.

Rizespor Başkanı sözlerini; "Maçı gördünüz, takımımız gayet iyiydi ve dirençliydi. Bundan sonra daha da iyi olacağız." diyerek tamamladı.

SUMUDICA'NIN 3. KIRMIZI KARTI

Gaziantep FK'da görev yaptığı dönemde de birçok maçta sarı kart gören ve ligde toplamda 3 kırmızı karta ulaşan, bu sezon 4 maç da ceza alan Marius Sumudica, böylece Rizespor kariyerine de kırmızı kartla başlamış oldu. Süper Lig'de şu ana kadar 3 kırmızı kart gören herhangi bir oyuncu ise yok.

Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir

Hasan Kartal, Fenerbahçe, Rizespor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Rizespor Başkanı Hasan Kartal: Sumudica, hakemin annesine küfür ettiği için atılmış olabilir - Son Dakika Spor


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