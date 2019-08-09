Rizespor'da 4 oyuncu imzayı attı
40 dakika önce
Çaykur Rizespor'da yeni transferler Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş ile sözleşme imzalandı.
Çaykur Rizespor Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 06:53 Kaynak: DHA
'da yeni transferler Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş ile sözleşme imzalandı.
Çaykur Rizespor, kamp döneminde transferlerini gerçekleştirdiği Fernando Boldrin, Barış Alıcı, Tarık Çetin ve Erdinç Karakaş için İyidere
ilçesinde imza töreni düzenledi.
Düzenlenen törende; Fenerbahçe
'den Çaykur Rizespor'a transfer olan Tarık Çetin ile 5, Barış Alıcı ile 1, Almanya
'da VfL Bochum, Schalke 04
ve FC Köln
altyapılarında yetişen Erdinç Karakaş'la 3 ve geçen yıl Kayserispor
'dan kiralık olarak kadroya katılan Fernando Boldrin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
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