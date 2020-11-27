Rizespor'da gözler Konrad Michalak'ta - Son Dakika

Rizespor'da gözler Konrad Michalak'ta

27.11.2020 13:16
Rizespor'da gözler Konrad Michalak'ta, System.String[]

Sezon başında büyük umutlarla Grozny'den kiralık olarak kadroya katılan Konrad Michalak, kupa maçındaki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Sezon başında büyük umutlarla Grozny'den kiralık olarak kadroya katılan Konrad Michalak, kupa maçındaki performansıyla yeniden dikkatleri üzerine çekti.

Ankaragücü'nde kiralık olarak forma giydikten sonra performansıyla Rizespor'un gündemine gelen ve Karadeniz ekibine imzayı atan Polonyalı sol açık Konrad Michalak,Takımının Uşakspor ile oynadığı karşılaşmada 1 gol atıp 1 de asist yapan Polonyalı futbolcu, aynı zaman da 1 de penaltı yaptırarak galibiyette önemli bir pay sahibi oldu. Gösterdiği performansla Rizespor'un kendisinden beklediği işlere imza atan Michalak, Galatasaray karşılaşması öncesinde yüzleri güldürdü.

Galatasaray karşısında en önemli koz olacak

6-0'lık Uşakspor mücadelesinde 3 gole direkt etki eden Michalak, hafta sonunda Galatasaray ile oynanacak olan lig mücadelesinde hocasının en büyük silahlarından biri olacak. Geçtiğimiz sezon ligin en hızlı 3 futbolcusundan birisi olarak gösterilen Michalak, sol kanattaki performansıyla sezon başında birçok ekibin gündemine girmiş ve Rizespor'a imza atmıştı. Rizespor Teknik Direktörü Stjepan Tomas da, özellikle hızından dolayı Galatasaray mücadelesinde Michalak'ı 11'de tercih edebilir. Savunma arkasına atılan toplarda hızını iyi kullanarak pozisyon üreten Polonyalı oyuncu, takımının önümüzdeki haftalarda en önemli kozlarından birisi olacak. - İSTANBUL

Rizespor'da gözler Konrad Michalak'ta
Rizespor'da gözler Konrad Michalak'ta

Galatasaray, Ankaragücü, Uşakspor, Rizespor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rizespor'da gözler Konrad Michalak'ta - Son Dakika Spor


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