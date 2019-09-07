Son Dakika Haberleri: Rizespor'da Göztepe hazırlıkları
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Rizespor'da Göztepe hazırlıkları

1 saat önce

İsmail Kartal yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman programında Atmacalar çift idman yapıyor.

Rizespor'da Göztepe hazırlıkları, System.String[]

İsmail Kartal yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman programında Atmacalar çift idman yapıyor.


Antrenmanlara sakat olan El Kabir, Milli takım kadrolarında olan Gökhan, Melenjak ve Samudio katılmadı.

Mehmet Cengiz, İsmail Kartal, El Kabir, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:50 
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