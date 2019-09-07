Rizespor'da Göztepe hazırlıkları
1 saat önce
İsmail Kartal yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman programında Atmacalar çift idman yapıyor.
İsmail Kartal yönetiminde, Mehmet Cengiz Tesisleri'nde gerçekleşen antrenman programında Atmacalar çift idman yapıyor.
Antrenmanlara sakat olan El Kabir, Milli takım kadrolarında olan Gökhan, Melenjak ve Samudio katılmadı.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:50
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