Rizespor'dan Alper Potuk ve Menjak açıklaması!

Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, A Spor'a yaptığı açıklamada " Alper Potuk'u biz istiyoruz, kendisi kararını verecek. Melnjak'ı ise göndermek gibi bir düşüncemiz yok" ifadelerini kullandı.



Alper Potuk'tan cevap beklediklerini kaydeden Kartal, "Alper Potuk sevimli, iyi bir sporcu arkadaşımız. Gelmek isterse alırız. Yarın bitiyor, bilemiyoruz, biz isteriz. İyi bir sporcu, gelmek ister mi, istemez mi, onu bilemiyorum. Biz istedik, gelir, gelmez, kendisine kalmış." dedi.



Fenerbahçe'nin gündeminde olduğu kaydedilen sol bek Melnjak'ı göndermeyeceklerini vurgulayan başkan, "Melnjak'ı dışarı gönderme gibi bir düşüncemiz yok, bizim sporcumuz, bizde devam edecek, gelen bir teklif de yok" ifadelerini kullandı.



