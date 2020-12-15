Rizespor Eskişehir maçında forma değişimi dikkat çekti - Son Dakika

Rizespor Eskişehir maçında forma değişimi dikkat çekti

15.12.2020 18:27
Rizespor Eskişehir maçında forma değişimi dikkat çekti, System.String[]

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor-Eskişehirspor maçında Buğra Çağlıyan ile Samudio'nun forma değiştirme görüntüleri dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Çaykur Rizespor- Eskişehirspor maçında Buğra Çağlıyan ile Samudio'nun forma değiştirme görüntüleri dikkat çekti.

Ziraat Türkiye Kupası 5. Turu'nda oynanan Çaykur Rizespor - Eskişehirspor müsabakasının sonunda Eskişehirsporlu Buğra Çağlıyan ile Çaykur Rizesporlu Samudio'nun forma değişimi dikkatlerden kaçmadı. Çıkan haberlerde kırmızı-siyahlılarda oluşan maddi olanaklardan dolayı bu değişimin gerçekleşmediği belirtilirken olayın içinde bulunan Buğra Çağlıyan kısa bir açıklama yaptı. Formayı yakın bir arkadaşına söz verdiği için o anda değiştirmediğini belirten Çağlıyan daha sonra soyunma odasında Samudio ile forma değişimini gerçekleştirdiğini söyledi. Ayrıca Eskişehirspor yönetiminden alınan bilgiye göre maç içinde rakip oyuncuyla forma değiştirmenin yasak olduğunun gerçeği yansıtmadığı öğrenildi. - İSTANBUL

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Rizespor Eskişehir maçında forma değişimi dikkat çekti - Son Dakika Spor


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