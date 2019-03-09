Son Dakika Haberleri: Rizespor ile Kayserispor 20. Randevuda

Rizespor ile Kayserispor 20. Randevuda

32 dakika önce

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya gelecek.

Rizespor ile Kayserispor 20. Randevuda, System.String[]
Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Çaykur Rizespor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşı karşıya gelecek. 2 takım, lig tarihinde 20. kez birbirine üstünlük kurmaya çalışacak.

Süper Lig tarihinde geride kalan 19 müsabakada 4 kez Çaykur Rizespor, 8 kez de İstikbal Mobilya Kayserispor kazandı. 7 maç ise berabere bitti. Çaykur Rizespor 16 gol atarken İstikbal Mobilya Kayserispor ise 24 gol attı. İki takım arasında Rize'de oynanan 9 maçta 3 kez ev sahibi ekip, 2 kez deplasman takımı kazanırken 4 maç da berabere bitti. Çaykur Rizespor ile Kayserispor arasında oynanan müsabakalar ve neticeleri şöyle:

2018/2019 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 2-2

2016/2017 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 2-4

2016/2017 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1

2015/2016 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 0-0

2015/2016 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 0-0

2013/2014 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 0-2

2013/2014 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 0-2

2007/2008 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 3-0

2007/2008 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 0-0

2006/2007 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

2006/2007 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 2-1

2005/2006 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 0-0

2005/2006 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 3-1

2004/2005 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1

2004/2005 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 2-1

1985/1986 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 1-1

1985/1986 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 1-0

1979/1980 İ.M.Kayserispor-Ç.Rizespor 1-0

1979/1980 Ç.Rizespor-İ.M.Kayserispor 1-1

İki takım arasındaki mücadele 10 Mart 2019 Pazar günü oynanacak. Halis Özkahya'nın yöneteceği Çaykur Didi Stadı'ndaki maç saat 16: 00'da başlayacak. İki ekip, bugüne kadar Süper Lig'de 19 kez karşı karşıya geldi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 12:18 Kaynak: İHA

Çaykur, Rizespor, Kayserispor, Spor
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