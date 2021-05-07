Rizespor ile Yeni Malatyaspor 6. kez rakip olacak

Süper Lig'in 40. Haftasında karşılaşacak olan Rizespor ile Yeni Malatyaspor, birbirlerine 6 Kez rakip olacak.

Süper Lig'in 40. haftasında Rizespor, Yeni Malatyaspor'u ağırlayacak. İki takım bu maçla birlikte ligde 6. kez karşı karşıya gelmiş olacak. Geride kalan 5 müsabakada Rize temsilcisi sahadan 3 kez, Malatya temsilcisi de 2 defa galip ayrıldı. Bu maçlarda Rizespor 9 kez gol sevinci yaşarken, Yeni Malatyaspor da 5 gol attı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda yarın saat 20.30'da oynanacak müsabakayı Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Ligin ilk yarısındaki mücadeleyi Yeni Malatyaspor 4-1 kazanmıştı.

(Veysel Korkmaz/İHA)