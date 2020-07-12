Rizespor, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı! 3 isim şüpheli... - Son Dakika

Rizespor, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı! 3 isim şüpheli...

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

Mehmet Cengiz Tesisleri'nde teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, koşunun ardından pas çalışması ve yarı sahada çift kale maç yaptı.

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Moroziuk takımdan ayrı koşarken, kaleci Gökhan Akkan ve Tunay Torun ise hafif sakatlıklarına rağmen takımla çalışmada yer aldı.


Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Moroziuk, Tunay Torun ve Gökhan Akkan'ın, Kasımpaşa maçı kafilesine dahil edilmelerine rağmen forma giymelerinin zor olduğu öğrenildi.


Çaykur Rizespor, akşam saatlerinde Trabzon'dan uçakla İstanbul'a giderek kampa girecek.


Mehmet Cengiz, Ünal Karaman, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:07 

Son Dakika Spor Rizespor, Kasımpaşa hazırlıklarını tamamladı! 3 isim şüpheli... - Son Dakika Spor
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