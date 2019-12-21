Rizespor maçına sis engeli tehlikesi !.. - Son Dakika
Son Dakika Spor Rizespor maçına sis engeli tehlikesi !.. - Son Dakika Spor

Rizespor maçına sis engeli tehlikesi !..

6 saat önce

DHASüper Lig'de bugün 15.00'te oynanması gereken BtcTurk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçına erteleme kararı verilebilir.

Rizespor maçına sis engeli tehlikesi !.., System.String[]

DHA

Süper Lig'de bugün 15.00'te oynanması gereken BtcTurk Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor maçına erteleme kararı verilebilir.

Şehiri etkisi altına alan yoğun sis ve görüş mesafesinin zaman zaman 100 metrenin altına düşmesi maçın oynanmasını riske soktu. Karşılaşmanın hakemi Ali Palabıyık sahaya çıkarak kontrolünü yapacak ve mücadelenin oynanması için elverişsiz koşullara karar verirse karşılaşma yarına ertelenecek. Yarın aynı saatte hava şartları değişmez ise mücadele oynanabilecek. Öte yandan karşılaşma başladıktan sonra da oyunun sis nedeniyle yarıda kalma tehlikesi bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-DHA muhabiri Taha Ayhan'ın anonsu

-Sis ve stad detayları

-Stadın dışarıdan sisli görüntüsü


Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, DHA, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 02:35 Kaynak: DHA
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