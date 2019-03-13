Son Dakika Haberleri: Rizespor Maçını Kazanarak Şanssızlığımızı Kırmak İstiyoruz"

Rizespor Maçını Kazanarak Şanssızlığımızı Kırmak İstiyoruz"

1 saat önce

Atiker Konyasporlu oyuncu Amir Hadziahmetovic, şanssız bir dönemden geçtiklerini ve buna Çaykur Rizespor maçını kazanarak son vereceklerine inandıklarını söyledi.

Rizespor Maçını Kazanarak Şanssızlığımızı Kırmak İstiyoruz
Atiker Konyasporlu oyuncu Amir Hadziahmetovic, şanssız bir dönemden geçtiklerini ve buna Çaykur Rizespor maçını kazanarak son vereceklerine inandıklarını söyledi. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesinde konuşan Boşnak oyuncu Amir Hadziahmetovic, son haftalarda galibiyet alamadıklarını, şanssızlık yaşadıklarına ifade ederek, hakemleri eleştirdi. Beşiktaş maçındaki pozisyonda kendisi ile ilgili yapılan eleştirilere de cevap veren Hadziahmetovic, "Bu tür pozisyonlarda VAR'a güvenmemiz gerekiyor. Ben de kendi adıma VAR'a güveniyorum. Tabii ki de yere düşebilirdim. Ama o anda ceza sahası içerisinde yüzde 100 gol atacak iki arkadaşım vardı. Yine de gol atamayacak dahi olsalar, bana yapılan hareketi görmek için VAR'ı koyuyorlar. Pozisyonun kesinlikle incelenmesi gerekiyordu" dedi. Hafta sonu iç sahada oynayacakları Çaykur Rizespor maçına değinen Boşnak oyuncu, "Son haftalarda şanssızlıklar yaşadık. Puan kayıplarımız oldu. Bu maçta buna son vermek istiyoruz. Rakibimiz ocak ayından bu yana oynadıkları maçlarda iyi bir ivme yakaladılar ve puanlar topladılar. Ama biz güçlü bir ekibiz. Bu maçı her zaman olduğu gibi ciddiye alıyoruz ve kazanarak şanssızlığımızı atlatmak istiyoruz" diye konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:31 Kaynak: İHA

Beşiktaş, Kayacık, Çaykur Rizespor, Güncel
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