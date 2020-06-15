"Rizespor maçının orta hakemi, bundan sonra bizim için 'Cellat başı'dır
Galatasaray Kulübü: Rizespor maçının orta hakemi, bundan sonra bizim için 'Cellat başı'dır.
Galatasaray Kulübü: Rizespor maçının orta hakemi, bundan sonra bizim için 'Cellat başı'dır.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 03:28 Kaynak: İHA
Son Dakika › Spor › 'Rizespor maçının orta hakemi, bundan sonra bizim için 'Cellat başı'dır - Son Dakika Spor
Son Dakika Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Max Kruse apandisit ameliyatı oldu Eski Fenerbahçeli Adil Rami, Pamela Anderson ile yatak odası sırlarını ifşa etti Rıdvan Dilmen, Muslera'nın ayağının kırılmasına neden olan VAR protokolüne isyan etti: 1.5 yıldır bas bas bağırıyorum Rizespor Başkanı Hasan Kartal'dan hak göndermesi: Alacağımız vardı, onu aldık Club Brugge, Galatasaray'dan kiraladığı Diagne'nin sözleşmesini feshetti Ünlü modeller Tamra Dae ve Melody Rae, iç çamaşırlarıyla basketbol maçı yaptı Ayağı iki yerden kırılan Muslera, doğum gününde ameliyat olacak Galatasaray, takım kaptanı Işıl Alben'in sözleşmesini feshetti F.Bahçe yönetimi, nargile içerken görüntülenen Kruse'nin bileti kesti Ünlü spikerin yürüyüş sırasında eğilerek verdiği poz beğeni rekoru kırdı Muslera'nın sakatlığının ardından Galatasaray, 10 yıl sonra kaleci arayışlarına başlayacak Galatasaray'dan Rize maçının hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'ya çok sert tepki: Cellat başıdır Galatasaray, Muslera ve Andone'nin son durumları hakkında açıklama yaptı G.Saray'da Muslera 16 Haziran'da ameliyat oluyor! Andone'de çifte yırtık tespit edildi Alex'ten Muslera paylaşımı: Kardeşim, Allah seni korusun ve güç versin