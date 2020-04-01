Son Dakika › Spor › Rizespor, Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğini arttırdı! 1 milyon 500 bin lira... - Son Dakika Spor
Rizespor, Milli Dayanışma Kampanyası'na desteğini arttırdı! 1 milyon 500 bin lira...
6 saat önce
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na daha önce 195 bin 300 lira destekte bulundukları hatırlatıldı.
Yeşil-mavili kulüpten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgını nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na daha önce 195 bin 300 lira destekte bulundukları hatırlatıldı.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın '#BizbizeYeterizTürkiyem' sloganıyla öncüsü olduğu yardım kampanyasına kuruluş tarihimizi sembolize ederek başlattığımız desteğimizi, yönetim kurulumuzun almış olduğu kararla 1 milyon 500 bin liraya çıkarıyoruz." ifadelerine yer verildi.
Ayrıca, kulüp başkanı Hasan Kartal'ın da 500 bin lira ile katkı sağladığı anımsatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 05:57
Son Dakika AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten 'yardım kolisi' tepkisi: Siyasi hastalık üretmeye bugünlerde bile ara vermiyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği Başakşehir Şehir Hastanesi'nin yollarının yapımına başlandı Son Dakika: Milli Dayanışma Kampanyası'nda 552 milyon 529 bin 912 lira toplandı Galatasaray Kulübü, personel maaşlarında yüzde 30 kesintiye gitti