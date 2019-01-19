Rizespor, Mohamed Aberhoune'yı Renklerine Bağladı

Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile 1.5 yıllık anlaşma yaparak renklerine bağladı.

Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile 1.5 yıllık anlaşma yaparak renklerine bağladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, defans hattını Mohamed Aberhoune ile güçlendirdi. Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Portekiz Primeira Liga takımı Moreirense'de forma giyen Faslı defans oyuncusu Mohamed Aberhoune ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Mohamed Aberhoune'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.



(Hasan Fehmi Demir/İHA)

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