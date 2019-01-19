Son Dakika Haberleri: Rizespor, Mohamed Aberhoune'yı Renklerine Bağladı

Rizespor, Mohamed Aberhoune'yı Renklerine Bağladı

1 saat önce

Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile 1.5 yıllık anlaşma yaparak renklerine bağladı.

Rizespor, Mohamed Aberhoune'yı Renklerine Bağladı, System.String[]
Çaykur Rizespor, 29 yaşındaki Faslı stoper Mohamed Aberhoune ile 1.5 yıllık anlaşma yaparak renklerine bağladı. Transfer çalışmalarını sürdüren Çaykur Rizespor, defans hattını Mohamed Aberhoune ile güçlendirdi. Yeşil-mavili kulübün internet sitesinden transfer ile ilgili yapılan açıklamada, "Çaykur Rizespor'umuz Portekiz Primeira Liga takımı Moreirense'de forma giyen Faslı defans oyuncusu Mohamed Aberhoune ile 1.5 yıllık anlaşma sağladı. Mohamed Aberhoune'a kulübümüze hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

(Hasan Fehmi Demir/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 03:16 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Galatasaray, Emre Çolak'ın Transfer Edileceği İddialarını Yalanladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Samsun Adaylarını Açıkladı! İşte Tam Liste

Kök Hücre Bekleyen Minik Öykü İçin Zaman Daralıyor Ücretli Öğretmenler Kendilerine Verilen Sözlerin Tutulmasını Bekliyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 16:32:02. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rizespor, Mohamed Aberhoune'yı Renklerine Bağladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]