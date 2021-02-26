Rizespor sahasında Sivasspor ile karşılaşacak

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 27. haftasında yarın sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi Özgür Yankaya yönetecek.

Son maçında deplasmanda MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kalan Rize temsilcisi 27 puanla 15. sırada yer alıyor.

Yeşil-mavili ekipte MKE Ankaragücü maçında cezasını tamamlayan Fernando Andrade ve Fabrici Baiano takıma katıldı.

Yeşil-mavili ekipte sakatlıkları bulunan Loic Remy ve Godfred Donsah kadroda yer almayacak. Sakatlığı nedeni ile 2 haftadır takımdan ayrı kalan Boldrin'in ise tam olarak iyileşmediği için riske edilmemesi bekleniyor.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Godfred Donsah sakatlığı nedeni ile kadroda yer almazken Tunay Torun ise kart görmesi halinde HES Kablo Kayserispor mücadelesinde görev alamayacak.