Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Şampiyonluğa oynayanlar..." - Son Dakika
Son Dakika Spor Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: 'Şampiyonluğa oynayanlar...' - Son Dakika Spor

Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal: "Şampiyonluğa oynayanlar..."

6 saat önce

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider DG Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal:

Süper Lig'in 19. haftasının kapanış maçında lider DG Sivasspor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.


Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İsmail Kartal, Sivasspor karşısında aldıkları 1 puandan dolayı mutlu olduklarını söyledi. Kartal, "Bugün buraya puan ya da puanlar almak için gelmiştik. İlk yarı gerçekten doğru pozisyon alıp, doğru savunma yaptık. İyi mücadele ettik ve berabere bitti. İkinci yarı bir değişiklik yaptık. Yaptığımız değişiklik karşılığını buldu ve 1 golle öne geçtik. Oyunun son bölümüne kadar futbolcular verdiğim görevi gayet yerine getirdiler. Taktik ve disipline bağlı şekilde oynadık. Golden sonra birkaç tane daha pozisyonlarımız vardı. Doğru zamanda doğru pasları yapabilselerdi belki ikinci golü bulup maçı kopartabilirdik. Bizim en büyük eksiğimiz bugün 1-0'dan sonra ikinci golü de bulabilmek için şanslarımız vardı, bunu değerlendiremedik. Değerlendiremediğimiz içinde Sivasspor'da iyi bir takım. İyi futbol oynuyor, güçlü futbolcuları var. Sonuç olarak buraya gelen şampiyonluğa oynayan takımlar elleri boş gittiler. Son anlarda yediğimiz golle maç berabere bitti. Sonuç olarak biz bugün buradan 1 puan aldık. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Sivasspor'da bugün elinden geleni yaptı özellikle ikinci yarı. Onlara da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum" dedi.


Çaykur Rizespor, İsmail Kartal, Sivasspor, Kartal, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 11:46 
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